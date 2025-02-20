江旻憓首膺體記協最佳因不捨未敢再執劍　張家朗連續三年獲殊榮

「香港體育記者協會最佳運動員選舉2023及2024」今日（20日）舉行頒獎禮，巴黎奧運兩名金牌得主齊齊獲殊榮，張家朗連續3年膺最佳男子運動員，而江旻憓則首度當選，香港桌球名將傅家俊則入選「名人堂」。



體記協今舉辦最佳運動員頒獎禮，一眾入選運動員亦有到場。（趙子晉攝）

相隔一年，香港體育記者協會再度舉辦最佳運動員選舉，由106名體育記者投票，選出年度最佳的男、女子運動員，最終由兩名巴黎奧運金牌的劍擊選手摘下殊榮，早前急流勇退的江旻憓首度獲膺最佳女子運動員，而張家朗則連續3年當選最佳男運動員，惟後者因事未能出席頒獎禮。

張家朗連續3年獲膺最佳男子運動員。（趙子晉攝）

今次體記協頒獎禮在沙田賽馬會會所舉行，現任職賽馬會對外事務助理經理的江旻憓，在上司譚志源手上接過獎座，Vivian在台上再度以主人家身份歡迎大家，「歡迎來到馬會，希望大家食多啲，招呼唔到。」當Vivian被問到未來動向時，她以簡單一句：「我會繼續努力工作。」引來台下一陣笑聲。

江旻憓首度獲膺最佳女子運動員。（趙子晉攝）

從上司譚志源手上接過獎項，江旻憓笑得燦爛。（趙子晉攝）

向來對體育記者十分友善的江旻憓，今日猶如見到一班老朋友，「多謝體育記者們，好開心再見到大家，多謝大家一直以來的支持和陪伴。」她再三感激體育記者的付出，並笑言不用再「身水身汗」見大家。

江旻憓擊敗何詩蓓、劉慕裳等女子運動員，首度獲得體記協最佳，被問及得獎感受時笑言：「用返工時間參加體記頒獎禮，感覺好特別及開心。」Vivian更事先準備純素朱古力贈送在場的體記們。

除下運動員的身份後，江旻憓依然熱衷各樣運動，甚至有興趣參加群眾運動，但未有舉例，唯獨至今仍未再執起劍，「依然未做好心理準備（再接觸劍擊），我怕捨不得。」

江旻憓慶幸有運動員的經驗，使她勇於面對工作上各項挑戰，她自言在適應職場文化上有進步，並笑稱：「現時（工作）比以前少出汗，但工作卻有另一種『出汗』的感覺。」

江旻憓首度獲膺體記協最佳女運動員。（趙子晉攝）

香港桌球名將傅家俊入選體記協的「體壇名人堂」，Marco由1998年轉打職業至今，多年在桌球界創下不少亮眼戰績，一晃眼已經打了20多年，感歎時光飛逝，由當年的新人獎到現時入選名人堂，感激各界多年的支持。

啟德體育園下月初上演世界桌球大獎賽，大會早前公布，在4強與決賽前將舉行表演賽，其中一場由傅家俊對「白旋風」韋德（Jimmy White），Marco當然期待，「他（韋德）是我的偶像，小時候看他打波，就算今仗只是表演賽，有機會與他交手，對我也是意義重大。」傅家俊笑言不會事先造訪啟德體育園的場地，他想屆時親身感受場館的感覺。

傅家俊期待與韋德在啟德體育園交手。（趙子晉攝）