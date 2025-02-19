亞冠精英盃｜陳晉一入波錄亞洲賽首球　助上海申花挫神戶勝利船

亞冠精英盃聯賽階段第8輪，上海申花主場以4：2擊敗神戶勝利船，保留出線希望，港將陳晉一亦有入球，成為球隊贏波功臣。



陳晉一在亞冠精英盃入球，助上海申花贏波。（上海申花微博）

上海申花最後一輪爭出線

今屆亞冠精英盃聯賽階段繼續分為東亞及西亞兩組，每組共有12隊作戰，8輪聯賽過後前8名可晉級淘汰賽。賽前上海申花以7分排在第11，因此今場必須取勝才有望出線。

上月才加盟申花的巴西前鋒Saulo Mineiro，今仗2分鐘便攻入轉會後首個入球。5分鐘後神戶勝利船門將出迎失誤被直紅驅逐離場，只能以10人應戰。

陳晉一在上半場補時階段建功。（微博）

陳晉一建功錄亞洲賽首球

多踢一人下，上海申花佔據優勢。上半場補時階段，港將陳晉一在左路疊瓦殺入禁區，起腳省中對手後折射入網，助球隊領先至2：0進入更衣室。「一仔」憑此球錄個人在亞洲賽首個入球外，也成為首個在亞冠精英盃入球的香港球員。

Saulo Mineiro在49及70分鐘再有入球完成帽子戲法，已出線的神戶勝利船在比賽末段追回兩球但未能改寫戰局，最終上海申花以4：2取勝升上第7位。

上海申花暫保出線希望，仍要視乎其他球隊賽果。（上海申花微博）

申花能否出線視乎兩支中超對手

目前上海申花以10分排在小組第7，由於同組仍有4隊未踢最後一輪，需視乎其他對手戰績才知能否晉級，包括以同得10分、但得失球較差排在第8的山東泰山，以及以8分排第10的上海海港。

若上海海港最後一輪能擊敗已出線的橫濱水手，則上海申花與山東泰山有一隊會被淘汰；不過山東泰山下場只要保持不敗便肯定能出線。