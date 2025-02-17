壁球亞青團體賽｜港隊女團主場揚威　挫馬來西亞相隔14年再封后

自2017年後，香港再度主辦亞洲青少年壁球團體錦標賽，港隊女子隊打入決賽，與馬來西亞爭標，結果鄺恩琳與張芷晴各建一功，場數2：0擊敗馬來西亞，主場封后。



兩年一度的亞洲青少年壁球團體錦標賽，今屆第5次落戶香港，由梁加萱、鄺恩琳、張芷晴﹑鄧凱琳的港隊女團，分組賽4場連勝，以頭號種子躋身4強，港隊再以2：1力挫印度，與馬來西亞爭奪冠軍殊榮。

港隊在2015﹑2017﹑2019年的亞青女團決賽鬥馬來西亞，惟連續3次落敗。港隊今仗由鄺恩琳打頭陣，以3：0先下一城，張芷晴緊接登場，落後一局下連取3局，助港隊以場數2：0勝出，繼2011年後再度奪冠。

第二場登場的張芷晴反勝對手，助港隊以2：0擊敗馬來西亞奪冠。（中國香港壁球總會圖片）

張芷晴﹑梁加萱﹑鄺恩琳﹑鄧凱琳（由左至右）組成的港隊女團主場揚威，摘下亞青團體賽的女團冠軍。（中國香港壁球總會圖片）

（中國香港壁球總會圖片）

男子組方面，韓國以2：0力克馬來西亞，首度贏得亞青團體賽的男團金牌，而港隊在名次賽以0：2不敵日本隊，結果以第6名完成今屆賽事。