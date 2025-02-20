網球︱英國甜心比賽期間突爆喊謎底揭開　拉度簡奴再受跟蹤狂滋擾

英國「網球甜心」拉度簡奴（Emma Raducanu）近日出戰杜拜網球錦標賽，她在次圈首盤落後梅高娃（Karolína Muchová）0：2期間，突然走到主裁判席前失控爆喊，當時大家都不知道發生什麼事，只見女性主裁判和梅高娃都在安慰她。



她之後抹乾淚水繼續作賽，國際女子網球協會（WTA）事後發聲明確認有一名男子向拉度簡度表現出「迷戀行為」，已當場把他驅逐出場。令人憂慮的是，今次已非Emma首次遇上跟蹤狂，不知對她持續受傷患困擾的網球事業會否帶來進一步打擊。



杜拜網球錦標賽次圈賽事，拉度簡奴突然走到主裁判席前失控爆喊。（影片截圖）

跟蹤狂連續兩日出現

WTA的聲明指出，「2月17日星期一，拉度簡奴在一個公開場所被一名表現出「迷戀行為」（fixated behavior）的男子靠近。同一男子被發現坐在Emma周二出戰的杜拜錦標賽觀眾席頭數行，並隨即被逐離場。經過威脅評估之後，他將會被禁止參與WTA所有活動。」

聲明內容可見案情嚴重，也令人明白到Emma賽事期間受到的心理威脅，WTA強調會以球員安全作為首要考慮，表示會積極與Emma和她的團隊合作，確保她一切安好並獲得足夠協助，並承諾為所有球手提供安全的競賽環境。

睇片回看：拉度簡奴比賽期間突然爆喊

事發翌日留言：「我會Okay的」

回說比賽當日，主裁判在拉度簡奴走到她席前爆喊後，向Emma問清楚發生什麼事，隨即以對講機發施號令，相信是請場地保安人員將相關男子驅逐出場。Emma躲進裁判席後方，梅高娃上前向主裁判查問後，立即走到Emma身邊送上安慰，主裁判亦從席上走下來了解Emma的狀況。

小妮子抹乾眼淚，堅強地選擇繼續作賽，以6：7、4：6落敗出局。她翌日在Instagram限時動態多謝大家留言支持，「昨天是一次困難的經歷，不過我會Okay的。為自己在比賽初段遇上事故仍能回到球場繼續作賽感到自豪。」她同時感謝溫言安慰她的梅高娃，祝福對方在今次賽事一切順利。

拉度簡奴再遇跟蹤狂，她之後表示自己會Okay。（路透社）

美網奪冠一夜成名換來代價

拉度簡度在2021年世界排名只得150位的時候，贏得美國網球公開賽冠軍，她要從外圍賽第一圈打起，經過3場外圍賽加7場正賽贏得生涯首項大滿貫錦標，成為公開賽年代歷來包括男、女子球手在內史上第一位從外圍賽奪冠的球手。如此特別經歷，加上已經是英國時隔44年來首位女子大滿貫得主，配合她甜美可愛的外表，拉度簡度旋即成為英國以至整個網球界新寵兒。

連在家中也難感安全

可是她在美網後反覆受傷患困擾，也不停更換教練，近年成績停滯不前，雪上加霜的是，她不停受到英國傳媒批評，還接連遇上跟蹤狂滋擾。早在2021年11至12月期間，已受到男子Amrit Magar跟蹤及滋擾，至少三次在Emma家門前出現，甚至留下附上求愛字句的花束，Amrit Magar被判5年禁制令，不得進入拉度簡奴1.6分里範圍內。

拉度簡奴當時曾稱，「我感到我的自由被強行奪去，常常四處察看，就連在自己家中也不能感到安全。」