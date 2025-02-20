啟德體育園開幕｜門票直播安排表演嘉賓一文睇清　周五10時售票

啟德體育園將於3月1日開幕，今日公布門票安排，合共33,600張門票中，當中有8,500張，將在周五（21日）早上10時正，在城市售票網發售，只象徵式收取10元，每人最多購票兩張，採取實名制，先到先得。成功購票的市民須在下周四至周六期間，即2月27日至3月1日，攜同電子換領券及身份證明文件，到啟德體藝館換取實體門票。



啟德體育園開幕｜表演內容

啟德體育園主場館將於三月一日晚上六時三十分，舉行隆重盛大的儀式，慶祝體育園開幕。屆時有四個主題，包括「百川匯海」、「承先啟後」、「力爭上游」、「百花齊放」，並有本港及內地體藝界人士參與演出，內容包括大型舞蹈、表演，歌唱等。

政府今日公布啟德體育園開幕門票、直播及嘉賓安排。

啟德體育園開幕｜購票詳情

啟德體育園開幕典禮 [門票換領券] 購票網址

啟德體育園開幕儀式合共33,600張門票，當中佔一半，即16,800張門票，交由啟德體育園有限公司，向其贊助商、合作夥伴，以及參與啟德體育園籌建及運作的單位分發；至於另一半則由政府分發。其中8,300張贈予低收入家庭、各區區議會及地區「三會」人士、政府邀請的嘉賓，以及文體旅範疇相關的諮詢組織委員。另外8,500張則由上述方法公開發售。為鼓勵觀眾提早換票，下周四及周五首1,000名換票人士，更可獲啟德零售館優惠券乙張。

▼2月4日 啟德體育園主場館首次打開上蓋演練▼



+ 4

啟德體育園開幕｜表演嘉賓名單

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，啟德體育園開幕禮會有大型舞蹈、表演，歌唱，更會集合本地及內地跨年齡、跨世代的體育、文化及演藝精英，包括中港現役及退役精英運動員等，又指具體內容會先賣關子，但節目一定有驚喜。

當中運動員代表分別有港隊代表，「微笑劍后」江旻憓、羽毛球的「鄧謝配」鄧俊文和謝影雪、乒乓球隊大師姐杜凱琹等。國家隊亦陣容鼎盛，包括巴黎奧運乒乓球男單金牌兼超級大滿冠得主樊振東、羽毛球男單金牌「超級丹」林丹、花樣游泳金牌團隊中的肖雁寧等。

至於歌影星方面，包括有「宇宙最強」甄子丹、「最美港姐」朱玲玲，以及林子祥、葉蒨文、葉麗儀、Gin Lee李幸倪及MC張天賦等，以及內地歌手李宇春及張杰。至於外界盛傳的「四大天王」同台，羅淑佩表示「四大天王同台，今次做唔到。」

2月20日公布出席表演嘉賓名單如下：

文化藝術界別：



香港舞蹈團

香港中樂團

香港知名小提琴家

本地龍獅團體

吉林市歌舞團



運動員代表：



江旻憓（劍擊）

鄧俊文（羽毛球）

謝影雪（羽毛球）

杜凱琹（乒乓球）

朱成竹（乒乓球）

陳顥樺（乒乓球）

樊振東（乒乓球）

林丹（羽毛球）

蔡贇（羽毛球）

郭琪琪（藝術體操隊隊長）

王長浩（游泳）



+ 1

歌影視明星：



甄子丹

朱玲玲

林子祥

葉蒨文

葉麗儀

容祖兒

Gin Lee李幸倪

MC張天賦

李宇春

張杰



▼2月4日 啟德體育園主場館首次打開上蓋演練▼



+ 15

啟德體育園開幕｜直播安排

今次開幕禮不設有直播安排，政府希望為市民提供緊湊、鏡頭角度最佳的版本，因此與製作團隊商議後，決定當晚9時半在四大免費電視台進行聯播。政府強調啟德體育園設備先進齊全，在直播技術上無問題，但製作團隊希望透過節目，展示主場館美麗、宏偉的一面，及將表演以最好的方式向觀眾呈現，因此決定用轉播的方式，播放節目經剪輯的版本，又稱轉播是常見的方式。