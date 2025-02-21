啟德體育園開幕｜門票開售逾3萬人準時搶購　8500張約34分鐘售罄

啟德體育園3月1日開幕，8500張門票周五（21日）早上10時開始在城市售票網發售，約34分鐘全部售罄。



啟德體育園開幕禮合共33600張門票中，8500張在城市售票網發售，每張收取10元，每人最多購票兩張，採取實名制，先到先得。記者10時準時進入售票網，已有逾3萬人輪候，顯示輪候時間逾兩小時，門票在開售後27分鐘只餘12張，最終在10時34分宣布售罄。

門票一開售已有3萬多人「排隊」。（城市售票網截圖）

成功購票的市民須在下周四至周六期間，即2月27日至3月1日，攜同電子換領券及身份證明文件，到啟德體藝館換取實體門票。開幕禮在3月1日晚上6：30在啟德主場館舉行，當晚9：30四大電視台包括港台電視32台、HOY TV 77台、ViuTV 99台及無綫電視翡翠台亦會提供延播。

政府今日公布啟德體育園開幕門票、直播及嘉賓安排。

啟德體育園開幕｜表演嘉賓名單

文化體育及旅遊局局長羅淑佩在周四（20日）公布，啟德體育園開幕禮會有大型舞蹈、表演，歌唱，更會集合本地及內地跨年齡、跨世代的體育、文化及演藝精英，包括中港現役及退役精英運動員等，又指具體內容會先賣關子，但節目一定有驚喜。

當中運動員代表分別有港隊代表，「微笑劍后」江旻憓、羽毛球的「鄧謝配」鄧俊文和謝影雪、乒乓球隊大師姐杜凱琹等。國家隊亦陣容鼎盛，包括巴黎奧運乒乓球男單金牌兼超級大滿冠得主樊振東、羽毛球男單金牌「超級丹」林丹、花樣游泳金牌團隊中的肖雁寧等。

至於歌影星方面，包括有「宇宙最強」甄子丹、「最美港姐」朱玲玲，以及林子祥、葉蒨文、葉麗儀、Gin Lee李幸倪及MC張天賦等，以及內地歌手李宇春及張杰。至於外界盛傳的「四大天王」同台，羅淑佩表示「四大天王同台，今次做唔到。」

2月20日公布出席表演嘉賓名單如下：

文化藝術界別：



香港舞蹈團

香港中樂團

香港知名小提琴家

本地龍獅團體

吉林市歌舞團



運動員代表：



江旻憓（劍擊）

鄧俊文（羽毛球）

謝影雪（羽毛球）

杜凱琹（乒乓球）

朱成竹（乒乓球）

陳顥樺（乒乓球）

樊振東（乒乓球）

林丹（羽毛球）

蔡贇（羽毛球）

郭琪琪（藝術體操隊隊長）

王長浩（游泳）

