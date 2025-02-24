曼城刷贏數據輸比賽　如陷利物浦「誘敵之計」　哥帥自評不足之處

曼城在周日（23日）英超主場以0：2不敵利物浦，這是一場典型控球主攻敗於防守反擊的比賽。

曼城刷贏了數據，控球及射門全面領先，包括謝利美杜古在阿歷山大阿諾特身上刷了大量盤扭過人，但「藍月亮」輸了比賽。曼城領隊哥迪奧拿賽後滿意球隊大部分的發揮，但對進攻三分一區域的處理有微言，指球隊欠缺創造力及埋門一腳。在艾寧夏蘭特受傷及奇雲迪布尼老化下，曼城今場淪為無牙老虎，看似控制大局，實則對利物浦無計可施。



杜古的表現似是曼城的縮影，風風火火地闖進去，但實際做不了什麼。（路透社）

曼城今場贏控球，佔了66.3%，亦贏了射門，16射5中，而利物浦只得8射4中，另外曼城的角球有7次，也比利物浦的5次多。不過，取得勝利3分的是作客的利物浦，他們靠蘇保斯拉爾及穆罕默德沙拿各建一功，以2：0取勝。

曼城的控球比率及射門次數皆在利物浦之上。（網上圖片）

在周中歐聯被皇家馬德里淘汰，如今在聯賽主場再敗於利物浦，曼城錄得兩連敗。談到今場的表現，哥迪奧拿說：「不足夠好，但我認可球隊在過去兩場英超的表現。對紐卡素那場及今場，我們都踢得好好，而對皇馬的兩回合就不夠好去晉級。今場比賽，球員在艱難的情況下踢出的節奏、壓逼及團體精神，我十分欣賞的，真的好好！」

哥迪奧拿點出球隊的問題：過完人嘞、落到底線嘞，咁跟住呢！！（路透社）

曼城0：2利物浦｜哥迪奧拿批評球隊欠創造力

踢得好，為何會輸波？哥迪奧拿隨後點出問題所在：「我們多少次夢幻般壓到去底線，但之後我們陷入困難之中。在進攻三分一區域，我們製造不到很多機會。不容易的。對方有兩三個球員去應付杜古，中堅及中場一起防守迪布尼，對方的前鋒都回到18碼區。」

杜古18次嘗試過人，13次成功，但5次傳中全部交不到給隊友。（網上圖片）

曼城0：2利物浦｜杜古爆了阿諾特但沒有然後

曼城左翼杜古今場刷出漂亮的盤扭過人數據，13次成功過人，創今季英超紀錄，包括5分鐘內3次扭過利物浦的阿諾特。相反，阿諾特半場已被對手8次扭過，全場11次被扭過，刷新15/16球季以來英超單場被過紀錄。

阿諾特被爆了，然而，利物浦贏波了，並保持清白之身，證明足球是一項11人對11人的運動，單對單的優勢並不能確保致勝。

被杜古狂過之下，阿諾特今場被對手11次盤扭過了。（網上圖片）

有時不得不懷疑，阿諾特是否利物浦領隊史諾佈下的誘敵之計。故意露出放綻，令曼城以為阿諾特很易被攻破，一味靠杜古去爆，但阿諾特是「雪糕筒」不代表利物浦右路防守形同虛設，沙拿、賴恩格雲貝治及伊巴希馬干拿迪一層又一層的聯防包抄，不斷消耗曼城的進攻機會。再者，杜古本身就是一位擅長過人但不擅後續處理的球員，過完阿諾特的確很爽，但爽完就不知怎樣做。

足球不是一項鬥扭過阿諾特的遊戲。

杜古過人過得爽，但曼城輸波了。（網上圖片）

哥迪奧拿賽後都承認，曼城未能利用翼鋒的優勢去製造到具威脅的攻勢，沒有快速尋找空間，他讚賞利物浦的防守，亦對球隊進攻處理有微言。他說：「杜古有能力吸引兩三名球員防守，沙維奧也有這個能力，這時候應該有球員處於無人看管狀態。我們必須快速行動。當杜古控球時，阿諾特、沙拿、賴恩格雲貝治都會去防守，我們應該有球員沒有人防守。」

相信哥帥的意思是，杜古本身應是誘敵的棋子，為隊友製造空間，結果杜古反而被誘進了利物浦右路防守的重圍之中。

杜古又過阿諾特，但被你過了又如何？（路透社）

曼城0：2利物浦｜前4名之爭激烈 4至8位只差兩分

輸波後，曼城26戰得44分，目前排第4位，與第5位的紐卡素同分，比第6、7位的般尼茅夫及車路士僅多1分，而第8位的阿士東維拉也是落後2分，爭奪前4名資格的形勢十分激烈。哥迪奧拿表示不憂慮球隊的鬥心，他說：「與缺乏鬥心及勝利欲望無關。看看今場及對紐卡素的比賽，我沒有任何質疑。」

目前第4至8名只有兩分之差。（網上圖片）

他續談前4形勢：「現在有4、5支球隊正在（為前4名）戰鬥，例如紐卡素及維拉。不會輕鬆的，我們會盡全力爭取。如果做得到，因為我們實至名歸。如果做不到，原因是我們不夠好。就是這樣簡單。」