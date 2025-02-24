尼馬重返山度士轟入世界波　角球直射笠死門將再中柱入網｜有片

巴西聖保羅省聯賽，33歲巴西球星尼馬（Neymar）轟入回歸母會山度士的第二個入球，這個入球相當精彩，用右腳處理角球，直射中柱入網。尼馬還交出兩次助攻，幫山度士作客大勝國際里梅拉3：0。



尼馬在巴西聖保羅省聯賽直射角球入網，攻入回歸山度士後的第二個入球。（Getty Images）

這個精彩金球在27分鐘出現，山度士獲得一個在前場左路的角球，尼馬用右腳處理，直彎向龍門。國際里梅拉的門將企出了一點，意識到尼馬的角球直接攻門時，移步後退，打算舉右手去擋。不過，尼馬這球的曲線妙到毫巔，笠過了門將的手頂，再中遠柱彈入。尼馬的角球入球為山度士當時領先到2：0。這場比賽最後由山度士贏3：0告終，翻查紀錄，另外兩個山度士的入球皆由尼馬助攻。

1月底，尼馬結束沙特掘金之旅，離開希拉爾，回到母會山度士，穿上10號球衣。尼馬由2月初起山度士披甲，在月中對阿古亞辛達的巴西聖保羅省聯賽中開齋，射入十二碼，攻入回歸母會後的第一個入球。這次的角球入球則是他回歸山度士後的第二個入球。