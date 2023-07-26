女子世界盃︱麥姬比角球直射入網　愛爾蘭史上第一球仍遺憾出局

女子世界盃2023首個金球出現！B組分組賽愛爾蘭對加拿大，愛爾蘭隊長姬蒂麥姬比（Katie McCabe）一記精彩角球直射入網，為這支首戰世界盃決賽周的球隊攻入史上第一球。

可惜加拿大之後連追兩球以2：1反勝，愛爾蘭面對強敵兩戰皆北提早出局。麥姬比賽後直言「心碎了」，但仍對球隊表現感到自豪。



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急勁角球直飛入網金球開紀錄

愛爾蘭首戰決賽周，身處B組被兩大強隊、主辦國澳洲和東京奧運金牌得主加拿大夾擊。第一仗澳洲王牌前鋒卡爾缺陣，愛爾蘭踢出拼勁僅以0：1敗陣。今仗面對另一強敵加拿大，甫開戰已有個好開始。

3分半鐘愛爾蘭前場右路得到角球，由「死球專家」隊長麥姬比操刀主踢，她開出一記勁度和弧度均十足的左腳內彎球，皮球直飛門前。恰巧加拿大門將舒列丹（Kailen Sheridan）不太為意，判斷皮球落點失誤，她衝前後發現不對勁，回身時皮球已從龍門楣底越過她的手頂墜落入網。

麥姬比角球直射入網，為愛爾蘭先開紀錄。（Getty Images）

愛爾蘭夢幻般的開局，推動她們愈戰愈勇，上半場意外壓着加拿大來踢。正當加國女將苦無對策，上半場補時5分鐘一次左路攻勢，愛爾蘭中堅干諾莉（Megan Connolly）把傳中球意外送入自家大門，加拿大憑烏龍球半場扳平1：1。

下半場加拿大作出3個調動，變陣後搶回主導權，53分鐘由莉安（Adriana Leon）門前射成2：1。反超前後加拿大優勢愈來愈明顯，愛爾蘭雖未放棄，但無法再入球之下以1：2落敗，兩戰皆負未能得分下，提早出局。

愛爾蘭落敗出局，麥姬比傷心得眼紅紅。（Getty Images）

愛爾蘭未能笑到最後，以一記金球開紀錄的隊長麥姬比罕有地仍獲國際足協頒發今仗最佳球員獎項，這位阿仙奴星將賽後直言心碎，「心情悲喜交雜，取得入球讓球隊有個好開始是美好的，但在這水平的大賽結果才是關鍵。我們表現出色，我為隊友感到心碎，我真的心碎了。」

球證鳴笛後，向來硬朗強悍的麥姬比也傷心得抱頭痛哭，不過她很快已收拾心情，走到場邊多謝入場球迷支持，她當時仍雙目通紅，神情哀傷。她為隊友感到自豪，「能身為這班女孩子的隊長，是我絕對的榮幸，帶領她們首仗面對澳洲以及今仗對加拿大。陣中擁有年輕球員，她們是未來。初嚐大賽滋味後，我們渴望得到更多。」