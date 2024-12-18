FIFA頒獎禮｜加拿祖驚天倒掛獲普斯卡斯獎　雲尼斯奧斯膺世足先生

撰文：陳旭暉
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國際足協（FIFA）周二（17日）舉辦年度頒獎典禮，巴西球星雲尼斯奧斯獲選世界足球先生，一吐早前失落金球獎烏氣；曼聯翼鋒加拿祖則憑去年11月射破愛華頓大門的精彩倒掛，獲頒普斯卡斯獎（Puskás Award）。

雲尼斯奧斯擊敗洛迪　首奪世界足球先生

雲尼斯奧斯（Vinicius Junior，又譯：雲尼素斯／雲尼修斯）在金球獎（Ballon d'Or）大熱倒灶，不敵洛迪（Rodri）加上皇家馬德里一行50人全體缺席頒獎禮抗議，引來不小風波。今次國際足協頒獎禮，雲尼斯奧斯擊敗洛迪，首度獲選世界足球先生。

雲尼斯奧斯一吐烏氣，首度獲選世界足球先生。（Getty Images）

阿根廷門將達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez），繼2022年後再度成為最佳門將，是史上首名兩獲此獎項的球員；最佳男子教練，則由帶領皇馬贏歐聯冠軍的安察洛堤（Carlo Ancelotti）奪得。

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加拿祖倒掛獲普斯卡斯獎

選出年度最佳金球的普斯卡斯獎，則由加拿祖（Alejandro Garnacho）去年11月作客愛華頓的倒掛入球奪得，當時達洛治（Diogo Dalot）的傳中有點人前波後，但加拿祖仍能在禁區頂靠左位置，射入一記遠程漂亮倒掛，這個入球獲與2011年，曼聯名將朗尼對曼城射入的倒掛入球比較。

加拿祖去年11月倒掛破網，技驚四座。（Getty Images）

加拿祖接受FIFA訪問時，表示訓練時已多次嘗試倒掛：「當時我便想『這正是最佳時機，試一試吧』，然後我便得分了，很完美！」他續稱入球後，隊友都驚訝地雙手放在頭上，問他：「你是怎麼做到的？」

不過20歲的加拿祖，近日在曼聯的隊內地位似乎有所動搖。日前對曼城的打吡戰中，他與拉舒福特同未被列入大軍名單，賽後主帥阿莫林表示棄用兩人純粹為基於比賽及訓練表現，因此冬季離隊傳聞愈傳愈烈。

Fichajes指，馬德里體育會有意收購這名阿根廷翼鋒，與G施蒙尼（Giuliano Simeone）及祖利安艾華利斯（Julián Álvarez）組成三叉戟。加拿祖2020年加入曼聯青訓前，曾在馬體會青年軍受訓5年。

加拿祖被傳1月可能離開曼聯。（Getty Images）
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FIFA設瑪達獎　本人成首屆得主

國際足協今屆首設女子最佳入球，與普斯卡斯獎作男女之分，並以6奪FIFA世界足球小姐的巴西球后瑪達（Marta）命名。無獨有偶，38歲的瑪達憑今年6月，代表巴西國家隊對牙買加一役插花過人後射入的世界波，成為首奪此獎項的球員。

女子個人獎項方面，效力巴塞隆拿的西班牙球星艾坦娜邦瑪迪（Aitana Bonmati），連續兩屆獲選世界足球小姐，她今年在國家隊及球會均奪冠無數，早前亦蟬聯女子金球獎；最佳門將由美國的尼靴（Alyssa Naeher）奪得，她助國家隊在巴黎奧運金牌，並以金手套獎得主身份，助美國在美洲女子金盃（CONCACAF W Gold Cup）奪冠。最佳女子教練，則由前車路士主帥、現任美國國家隊教練希思（Emma Hayes）獲選。

艾坦娜邦瑪迪連續兩屆獲選世界足球小姐。（Getty Images）
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