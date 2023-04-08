意甲｜國際米蘭連環不幸事件　對方門將上身　舊將金球破門贏變和

今季意甲由拿玻里一馬當先，冠軍到手基本上只是時間問題。

而取得近兩季聯賽冠軍的「米蘭雙雄」，今個球季則表現平平，其中國際米蘭更是近4輪意甲不勝，今仗面對排在第15位的沙蘭力坦拿看似勝利在望，可臨完場前卻被對手的簡達華（Antonio Candreva）射入一記詭異的世界波扳平。



國際米蘭今仗佔據絕對優勢，開賽6分鐘便由魯賓高辛斯（Robin Gosens）先拔頭籌，此後未有放慢攻勢，唯對手墨西哥門將「Sam哥」奧祖亞（Guillermo Ochoa）今場如有神助，整場比賽多次貢獻神救，包括單刀和近門頭鎚，表現神勇非常。

國際米蘭整場攻勢不少，全場25次射門有11次命中目標，但當中有10次被奧祖亞拒之門外，追平今季意甲單場撲救紀錄。

奧祖亞今場表現神勇，多次將國際米蘭的入球機會拒之門外，追平今季意甲單場撲救紀錄。（路透社）

遲遲未能擴大優勢的國際米蘭，卻在第90分鐘被舊將簡達華在右路射入一記世界波，直接笠死門將奧拿拿（André Onana），將比數扳平至1：1。

光從影片來看，也不知道簡達華是傳還是想射，不過賽後他本人為此解畫：「其實我本意是要傳中，但有時候你也需要一些運氣。」

簡達華坦承今次入球是「符碌」。（Getty Images）

為球隊射入關鍵一球拿到一分的簡達華，賽後被評分網站Sofascore給出7.7分，不過全場最高分的，當然是今場貢獻10次撲救的門將奧祖亞，他獲評8.8分，而國際米蘭最高的則為入球者魯賓高辛斯，有8.3分。

奧祖亞今場10次撲救：

目前國際米蘭以51分排在第4，落後AC米蘭1分，同時分別領先羅馬及阿特蘭大1分及3分，但國米多踢1場，歐聯席位之爭正撲朔迷離。

至於今場逃過一劫的沙蘭力坦拿則繼續排在第15位，與降班區有10分距離。