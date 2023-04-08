荷乙｜菲慈佔天樂上演千里走單騎破門　狂奔半場如入無人之境

撰文：陳旭暉
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1月時代表阿積士在荷甲「地標」上陣的菲慈佔天樂（Kian Fitz-Jim），因母親是香港人曾成為本港球迷熱話。
他現時為阿積士青年隊（Jong Ajax）在荷乙效力，今日（8日）凌晨面對泰斯達一戰中，貢獻一次「過五關斬六將」的精彩入球，助球隊以3：2勝出。

今年19歲的菲慈佔天樂母親是香港人，故擁有香港身份證，港足主帥安達臣更表示曾遊說過他加入香港隊，這名小將因而成為不少本港球迷的關注對象。

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在凌晨對泰斯達的比賽中，下半場隊友快開罰球，正選上陣的菲慈佔天樂持球推進，竟獨自殺入敵陣，在對方多人防守空隙之間直衝入禁區，雖然第一次起腳被對方門將撲中彈至門柱，但他隨即跟上補中，完成一記「過五關斬六將」式入球，助球隊將比數改寫至2：0。

之後雙方再添一球，但對手在補時階段再度破門，因此菲慈佔天樂的入球亦成為球隊獲勝關鍵，最終贏泰斯達3：2。

菲慈佔天樂（右）的入球助阿積士青年隊以3：2獲勝。（阿積士官網）

賽後他亦在個人Instagram的限時動態中貼出這記精彩入球。根據足球數據網站SoccerWay顯示，菲慈佔天樂今季在阿積士青年隊正選上陣30次，並有3個入球進帳，相當受球隊重用。

阿積士青年隊目前32戰積37分，排在荷乙第15位。

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