西班牙盃4強首回合｜巴塞隆拿尾段連失兩球　遭馬體會逼和4：4

西班牙盃周二（2月25日）舉行4強首回合賽事，巴塞隆拿在下半場領先4：2的情況下，於尾段連失兩球，遭馬德里體育會逼和4：4。



上半場僅1分鐘，祖利安艾華利斯（Julián Álvarez）已率先為馬體會取得入球。5分鐘後，基沙文（Antoine Griezmann）在祖利安艾華利斯助攻下破網，將領先優勢擴大至2：０。至19分鐘，柏迪（Pedri）為巴塞追回一球。之後在21分鐘及41分鐘，古巴斯（Pau Cubarsí）及恩尼高馬天尼斯（Iñigo Martínez）分別入球，令巴塞半場反超前3：2。

下半場，巴塞的羅拔利雲利度夫斯基（Robert Lewandowski ）於74分鐘將比數改寫至4：2。至84分鐘，馬高斯洛蘭迪（Marcos Llorente）為馬體會追回一球。補時3分鐘，索洛夫（Alexander Sørloth）入球，以4：4逼和對手。

另一場首回合賽翌日舉行，由皇家蘇斯達對陣皇家馬德里。