西班牙盃觀察｜皇馬歐聯虎虎生威　本土盃賽老鼠拉龜安帥冇Plan B

對於皇家馬德里來說，西班牙盃好像比歐聯更難奪標，他們今晨（3日）在這個本土盃賽4強首回合主場面對宿敵巴塞隆拿，結果場面上佔上風下，因中堅艾達米列達奧的「烏龍球」而以0：1落敗，只能期望在下月舉行的次回合收復失地。



皇馬歐聯戰績彪炳，近10季贏了5次，包括上屆勇挫利物浦封王；今季賽事亦剛於16強首回合作客以5：2大破紅軍。然而，皇馬在西班牙盃的表現卻差天共地，雖然也有19次奪標，但跟贏得最多31次的巴塞相比，仍有很大距離，而且他們上次捧盃已是2013/14球季。

巴塞佈防嚴密，皇馬翼鋒雲尼斯奧斯今仗未能製造太多威脅。（路透社）

如果說皇馬不希罕這個「盃仔」，也不見得，例如今仗便排出了強陣，陣容跟擊敗利物浦一仗相比只有兩個調動，賓施馬、雲尼斯奧斯、莫迪歷、卻奧斯等主將悉數在陣。反而巴塞今仗有中鋒羅拔利雲度夫斯基倦勤，柏迪仍在養傷，陣容不算完整。

在歐聯戰場光芒四射的雲尼斯奧斯，在本土賽事可能對手已太熟悉其踢法，而且巴塞今仗防守部署奏效，眾將亦很集中，是以他沒能創造什麼威脅。事實上，巴塞今仗防線收得很後，兩邊閘內切，加上3名中場布斯基斯、法蘭基迪莊及基斯在禁區前做屏障，也不時退到禁區內協防，然後寧願漏空兩邊翼位讓皇馬傳中，收到了不俗的效果。

皇馬今場有40次傳中，但前線沒有高佬，不斷斬中也沒什麼斬獲。（路透社）

皇馬今場空有65%控球率，也取得13次射門，但沒有一球中目標，而且當中有7次射門是被巴塞球員擋到，可見客軍在禁區佈防如何嚴密。皇馬一貫的小區域短傳滲透，無法穿越密密麻麻的藍紅色球衣，於是只能利用兩邊出波，所以全場共40次傳中，可是主隊前線卻沒有擅頂的前鋒，所以「斬斬斬」最終都沒有斬獲。

巴塞今場防守十分集中，中堅祖利斯古迪（左二）尤其出色，今場有11次解圍。（路透社）

巴塞主帥沙維的戰術很簡單，就是防守反擊，而上半場一次在前場緊逼便製造了入球，首先他們截得卡馬雲加回傳，然後中場基斯爾接應傳送入楔施射，皇馬門將高圖爾斯雖用腳擋出，但皮球卻撞中米列達奧反彈入網。巴塞儘管全場只得4次射門，但入球機會其實比皇馬更多，基斯爾下半場末段差點可以梅開二度，但他接應費倫托利右路傳中撞射，竟被後備入替的隊友安素法迪替對手護了空門。

新星艾華路洛迪古斯到了84分鐘才入替，沒有多時間爭取表現。（路透社）

皇馬在歐聯踢得虎虎生威，回到本土盃賽卻老鼠拉龜，巴塞的防守部署出色固然抵讚，但主帥安察洛堤缺乏「Plan B」也應當深思。後備席廂裏，18歲新星艾華路洛迪古斯身高達1.94米，可是他今仗到了84分鐘才入替，安帥應否考慮他值得更多出場時間？

皇馬雖然實力強橫，但面對死守的對手，主帥安察洛堤宜思考Plan B應付。（路透社）

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