西班牙盃｜賓施馬炮製4球領軍逆轉巴塞　安察洛堤：仍是世上最佳

西班牙盃4強戰次回合再演「國家打吡」，領先一球的巴塞隆拿返回魯營球場，想不到被宿敵徹底擊潰。

皇家馬德里的賓施馬（Karim Benzema）上半場先助攻雲尼斯奧斯（Vinícius Júnior）開紀錄後，下半場再連中三元，助皇家馬德里作客4：0大勝巴塞隆拿，領軍逆轉入決賽。

賓施馬除了5日內兩度大演帽子戲法外，更打破兩項塵封多年的紀錄。



比賽初段，巴塞隆拿攻勢較具威脅，但數次埋門都沒能將紀錄打開，反而在上半場補時階段先被皇馬攻破大門，皇馬一次反擊，雲尼斯奧斯起腳省中祖利斯古迪再入網，上半場補時1分鐘開紀錄，總比數追成1：1平手。

換邊後僅5分鐘，賓施馬接應莫迪歷（Luka Modric）傳送，禁區頂射入死角破網。8分鐘後，雲尼斯奧斯博得十二碼，賓施馬操刀命中，比數拉開至3：0。80分鐘，皇馬的反擊再度奏效，雲尼斯奧斯回敬一記助攻予這名法國射手，賓施馬輕鬆射成4：0，並在下半場大演帽子戲法，領軍在魯營球場逆轉巴塞，兩回合總比數以4：1晉級決賽。

賓施馬今場在魯營球場上演帽子戲法，連破兩項塵封多年的紀錄。（Getty Images）

賓施馬在魯營連中三元，是繼1995年的智利名宿森莫蘭奴（Ivan Zamorano）後，再度有皇馬球員在國家打吡中「戴帽」。另外，自1963年的普斯卡斯（Ferenc Puskas）後，賓施馬成為60年來首人在魯營球場3度射破巴塞大門的皇馬球員。

要知道巴塞隆拿面對皇馬一向都是「格食格」，即便是過去在西甲征戰9個球季、期間入球無數的C朗拿度，亦未曾在國家打吡中上演帽子戲法。

賓施馬打破紀錄，成為60年來首名皇馬球員在魯營連入3球。（路透社）

值得一提的是，這位上屆金球獎得主上周日（2日）面對華拉度列時，且僅用6分半鐘連中三元，是自名宿希亞路（Fernando Hierro）在1992年以後，西甲聯賽近30年最快連入三球的皇馬球員，當年希亞路只用了6分鐘。

面對華拉度列的三個入球：

賽後皇馬主帥安察洛堤（Carlo Ancelotti）談到5日內兩演帽子戲法的賓施馬時，隨即讚不絕口：「當他身體狀況好時，便能在球場上突顯出與其他人的差距；不僅是前鋒，他是世界上最佳的球員之一。」

巴塞隆拿教練沙維（Xavi Hernandez）亦坦言賓施馬的表現使他們大受打擊：「他們在上半場末段的入球對我們打擊很大，我們不應失掉那一球，我認為巴塞在上半場表現較好。然而下半場他們攻入第二球後，我們再無法踢出自己的足球。」

皇家馬德里將在5月6日的決賽碰上奧沙辛拿，力爭自2013/14球季後，再次捧起西班牙盃。