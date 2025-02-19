曼聯5月亞洲之旅勢再訪港　7月到美國「掘金」洩利物浦阿仙奴行程

曼聯今季戰績極頹，英超聯賽長期位列中下游，無礙紅魔鬼的發達大計，去年12月已傳出他們計劃球季完結後展開亞洲之旅，地點包括馬來西亞及香港。最新消息指，亞洲之行完結後，他們會到美國繼續「掘金」，今個夏天會極度忙碌。

隨啟德體育園主場館建成，多支名牌球會均盛傳今夏訪港，除曼聯之外，目前在英超聯賽排榜首的利物浦、第二位的阿仙奴，以至巴黎聖日耳門均被指有意到新球場作賽。



曼聯5月亞洲之旅傳已落實，只待正式公布。（Getty Images）

曼聯去完亞洲再到美國

新加坡《海峽時報》去年12月率先披露，曼聯會在今年5月英超球季完結後展開亞洲之旅，當中至少包括馬來西亞及香港兩站，之後《The Athletic》跟進確認消息，指曼聯的季前亞洲之行已落實，料可以紅魔鬼帶來1000萬美元收入。

《The Athletic》最新消息指，7月尾在美國上演的英超夏季系列賽（Summer Series event）將在阿特蘭大、新澤西和芝加哥三地上演，初步已落實曼聯、般尼茅夫、韋斯咸和愛華頓四隊參賽，曼聯今個夏天馬不停蹄，去完亞洲再到美國。

利物浦、阿仙奴拒絕到美國踢英超系列賽，兩軍今夏到香港踢熱身賽的機會進一步提高。（Getty Images）

英超美國系列賽陣容 間接洩利物浦阿仙奴今夏行程

不過這宗報道背後更重要的信息是，英超賽會原先希望其中一支前列球會參與今夏美國系列賽，可是利物浦和阿仙奴都計劃7月到訪亞洲「掘金」，而無意參與。

而經常策劃外隊訪港的國際文娛管理有限公司主席金偉明，早前接受《南華早報》訪問時亦已指出，利物浦、阿仙奴、曼聯和巴黎聖日耳門均有意在新落成的啟德體育園新球場作賽，因此利物浦、阿仙奴兩大球會拒絕參加英超在美國的系列賽，似乎已間接印證兩軍亞洲之旅行程，訪港的機會相當高。

啟德體育園主場館今年正式啟用，香港足總早在去年11月已計劃在今年暑假舉辦表演賽,足總主席霍啟山更表示已獲有多支外隊表達興趣，當中包括英超球會。