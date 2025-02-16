22年前奧脫福之役交惡　基昂向雲佬道歉泯恩仇　感人片段瘋傳

千禧年代初，阿仙奴和曼聯在鬥得激烈，當年兩隊都有許多球風、個性鮮明勇悍的球星，當中曼聯前鋒雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy）和阿仙奴鐵衛基昂（Martin Keown），曾在場上有多次激烈的交鋒、互動，留下許多經典場面之餘，更令兩軍球迷都看得咬牙切齒。

基昂曾透露，當年事後曾想向對方道歉修補關係，卻不得要領。未料20多年後，兩人以不一樣的身份在場邊重聚，一次握手、幾句談笑風生，恩怨像一筆勾消。



曼聯和阿仙奴在千禧年代鬥得相當激烈。（Getty Images）

雲尼斯達萊和基昂之間最令人深刻的「互動」，首先必數2003年9月，曼聯主場對阿仙奴，這場比賽雖然踢成0：0，但氣氛仍火爆。踢到80分鐘，「雲佬」與韋拉碰撞，臥地的韋拉想踢向對方，雲尼斯達萊避開，最終韋拉兩黃一紅被逐，引來阿仙奴球員不滿。

完場前，曼聯獲得十二碼，「雲佬」勁射卻中楣底彈出，阿仙奴的基昂、羅倫、柏奴亞等，即向着他示威，基昂除了向他咆哮還出手打頭，最終被罰停賽3場。這場比賽被稱為「奧脫福之役」，不僅被視為英超史上其中一場最激烈的比賽、也象徵當年曼聯和阿仙奴的競爭關係；同時也成為阿仙奴2003/04球季「不敗封王」的開端，最終創下無敵紀錄。

基昂向雲尼斯達萊咆哮、打頭一幕，是當年曼聯和阿仙奴相爭的經典場面。（Getty Images）

翌季，曼聯又在主場對阿仙奴，今次憑着雲尼斯達萊射入十二碼先開紀錄，「雲佬」射入後激情慶祝，彷彿一吐烏氣，曼聯亦以2：０擊敗「兵工廠」成功復仇。

廿年轉眼過去，基昂和雲尼斯達萊早已退役，前者任足球評述，「雲佬」現任李斯特城主帥，之前也短暫擔任過曼城暫代主帥和助教。周六（15日）李斯特城對阿仙奴賽前，兩人卻在場邊的主播台遇上，「雲佬」走到台前，主動向基昂伸手：「你好嗎？很開心見到你！」

基昂也立刻與他握手，道：「見到你真好！」兩人互道很久沒見之後，雲佬說：「之前在維拉公園見過你一次，你記得嗎？」

未料基昂回答道：「是的。對於當年場上的爭端，我很抱歉。」短短20秒內由問好到道歉，令觀眾始料未及。

事實上，基昂在2021年曾談及那次與雲尼斯達萊的爭執，他坦言當時自己和隊友都覺得「雲佬」詐傷，令隊友領紅被逐，所以覺得他像個壞蛋，隨後對方射失十二碼，就做出了激烈的反應，基昂也透露，自己當年其實在下一場比賽已嘗試找對方道歉，「當時我向他道歉，但他想避開，無論如何我也有跟他握手，希望他別覺得我是針對他。」

基昂似乎對於當年未能真正化解兩人的心結一直耿耿於懷，是以今次一見雲尼斯達萊，立刻把握機會道歉，未料「雲佬」輕描淡寫地道：「球場上的事就留在球場吧……當年我們是很好的對手呢，是吧？」基昂立刻答道：「那真是美好的時光，很開心你現在站在這裏（指兩人中間還有祖高爾相隔），不是在我旁邊，那時候你很喜歡踩我的腳。」

「雲佬」笑道：「我還會擋住你……然後倒地！」現場一片歡愉，片段在網上瘋傳，令不少球迷相當感慨，當中許多阿仙奴和曼聯球迷都道，當年非常討厭雲尼達達萊或基昂，「但他們放下了，也許我也應該放下了。」