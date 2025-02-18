英超｜餘下13輪進入雙雄爭冠階段　利物浦阿仙奴誰能笑到最後？

英超第25輪賽事完結，所有球隊剩餘13輪聯賽情況下，今季爭標形勢已逐漸明朗。利物浦在榜首領先次席的阿仙奴7分，排在第3和第4的諾定咸森林和曼城分別落後紅軍13及16分，相信爭標可能性不太大。

7分優勢說多不多，說少也不少，餘下賽事很大機會是利物浦與阿仙奴之爭，而接下來這一周，很可能便是今季英超冠軍誰屬的關鍵。



利物浦目前在榜首有7分優勢。（路透社）

2024年夏天，曼城成為英超史上第一支四連霸球隊，然而自中場大將洛迪受傷後，藍月陷入低潮，至今仍跌跌撞撞地尋找狀態，聯賽暫時排在第4。

雖然新加盟的馬莫殊及尼高干沙利斯表現令人眼前一亮，助曼城周六（15日）在主場以4：0擊敗紐卡素，但落後利物浦16分這一差距，恐怕難以在剩餘的13輪內反超前。

曼城今季已基本衛冕無望。（路透社）

利物浦漸現疲態

利物浦今季在新帥史諾帶領下持續有出色表現：聯賽至今只輸1場、歐聯聯賽階段又以榜首晉級，多條戰線僅在足總盃爆冷出局。

如今在英超榜首手執7分優勢，紅軍看似奪冠在望，但其實周日2：1險勝狼隊一役，能看到利物浦已顯現疲態。

險勝狼隊後，相信史諾也鬆了一口氣。（路透社）

該仗他們上半場攻入2球領先，然而59分鐘起形勢大變，狼隊掌握主動下在67分鐘追回一球，史諾更罕見地採取保守策略。整個下半場利物浦沒有任何攻門，力爭護級的狼隊則反客為主，全場射門次數高達16次，反超前只得10次的利物浦。

從2月13日對愛華頓開始，到2月26日深夜對紐卡素，利物浦兩周內需應付5場聯賽，對球員體力將是一大考驗。

利物浦將迎關鍵一周。（路透社）

利物浦餘下聯賽賽程

阿士東維拉（作客） 2月19日深夜3時30分

曼城（作客） 2月23日深夜12時30分

紐卡素（主場） 2月26日深夜4時15分

修咸頓（主場） 3月8日晚上11時

愛華頓（主場） 4月2日深夜3時

富咸（作客） 4月5日晚上10時

韋斯咸（主場） 4月12日晚上10時

李斯特城（作客） 4月19日晚上10時

熱刺（主場） 4月26日晚上10時

車路士（作客） 5月3日晚上10時

阿仙奴（主場） 5月10日晚上10時

白禮頓（作客） 5月18日晚上10時

水晶宮（主場） 5月25日晚上11時



對阿士東維拉及曼城的時間分別在香港時間周三及周日深夜，而且這兩場硬仗都為作客。若曼城周中對皇家馬德里的賽事中確定被淘汰，可專心聯賽情況下，更有可能為利物浦帶來麻煩。

作客面對維拉，是利物浦接下來要過的第一關。（路透社）

加利尼維利便認為，維拉雖然近況不佳，但作客維拉公園球場很容易失分，之後還要面對曼城：「這兩場比賽至關重要。」

換句話說，若利物浦未能好好調整狀態，接下來這一周有機會連續失分，被阿仙奴追近分差。

阿仙奴無鋒可用

兵工廠近期飽受傷兵困擾，除主將布卡約沙卡受傷外，加比爾捷西斯、加比爾馬天尼利及夏維斯相繼變「十字兵」，阿仙奴現時正值沒有中鋒可用狀態。

上場對李斯特城，阿仙奴憑中場米基爾馬連奴入替連入兩球取勝。（路透社）

阿仙奴餘下聯賽賽程

韋斯咸（主場） 2月22日晚上11時

諾定咸森林（作客） 2月26日深夜3時30分

曼聯（作客） 3月9日深夜12時30分

車路士（主場） 3月16日晚上9時30分

富咸（主場） 4月1日深夜2時45分

愛華頓（作客） 4月5日晚上10時

賓福特（主場） 4月12日晚上10時

葉士域治（作客） 4月19日晚上10時

水晶宮（主場） 4月26日晚上10時

般尼茅夫（主場） 5月3日晚上10時

利物浦（作客） 5月10日晚上10時

紐卡素（主場） 5月18日晚上10時

修咸頓（作客） 5月25日晚上11時



阿仙奴這期間也有諾定咸森林與車路士兩場硬仗，現時連續15場聯賽不敗的戰績或會遇上危機。好消息是沙卡已開始進行重量訓練，在復康過程又邁進一步。

主帥阿迪達表示布卡約沙卡及馬天尼利預計可在4月1日對富咸一役復出。即他們還會缺陣4輪聯賽，但至少能趕及出戰5月10日與利物浦的榜首大戰。

進攻核心沙卡康復順利與否，對阿仙奴至關重要。（Getty Images）

「冠軍爭奪將相當激烈」

Opta預測利物浦奪冠機率高達86.5%，而阿仙奴只有13.4%（餘下0.1%是曼城）。BBC也以英超往績說明，阿仙奴想要後上奪冠難度有多大：歷史上只有1995/96的紐卡素，在25輪領先超過6分情況下最終未能奪冠。

不過名宿加利尼維利及占美列納（Jamie Redknapp）都認為，這場冠軍爭奪戰仍未結束，而且利物浦賽程較難應付。占美列納表示從利物浦對狼隊一役可見，紅軍正承受不小壓力：「利物浦很緊張，他們還有很長的路要走，兩隊今季的爭奪將相當激烈。」