英超｜曼聯再次大規模裁員波及香港辦公室　戰績差陷財務惡性循環

曼聯今季戰績持續不濟，目前僅排在英超第15位，周一（24日）宣布為改善財務狀況將進一步裁員150至200人，是新股東拉傑夫（Jim Ratcliffe）去年上場後短時間內第二波裁員行動。然而紅魔鬼在持續戰績不濟下，經濟狀況已水淹城門，一波又一波節流措施只是九牛一毛，若無法改善戰績，已可預見來季財政狀況只會雪上加霜。

最諷刺的是，其實單是季中辭退坦赫格，並從士砵亭撬走阿莫林，所花的逾2000萬英鎊已佔今季虧損超過八成。球會管理層在易帥決策的失誤，卻要全數員工埋單，美其名重整架構，連累數百人飯碗不保。



拉傑夫再帶領曼聯裁員。（Getty Images）

拉傑夫再減球會開支

今個月中不少英國媒體已率先報道曼聯新一輪的裁員計劃，自英國富豪拉傑夫成為紅魔新班主之一，已多次帶領球會縮減開支，去年7月首次裁員250人，並削減多項員工福利，之後更向傳奇領隊費格遜（Alex Ferguson）「開刀」，今季完結後終止他的曼聯全球大使合約，每年為球會節省約200萬英鎊。就連一年一度的球會聖誕節派對，亦不再舉辦。

節流之餘，曼聯同時在去年12月將球會最低價門票售價提高至66英鎊，並取消兒童和退休人士優惠，引起不少球迷不滿，當時拉傑夫已預告他為振興球會將作出更多「艱難且不受歡迎」的決定。

曼聯戰績不佳仍提高門票售價，引來不少球迷不滿。（Getty Images）

勢關閉包括香港在內的海外辦公室

曼聯周一晚在官網宣布架構重組，裁減冗員。球會行政總裁貝拉達（Omar Berrada）表示對受影響同事深感遺憾：「不過此艱難決定，對球會重回穩定財政狀況而言是必須的。」他提到曼聯已連續5季錄得虧損：「不能再讓這情況繼續下去，我們兩大主要目標是在球場上為球迷取得成功以及改善球會設施。若我們持續虧損，便無法做到這兩點。」

英國《每日電訊報》報道，曼聯位於倫敦肯辛頓（Kensington）的辦公室會大幅減少人手，甚至完全關閉包括香港在內的全球各地辦公室。

取消免費午餐福利

英國BBC、天空體育等多間英國媒體指，曼聯不再在奧脫福球場為員工提供免費午餐，預計今年可節省100萬英鎊，不過在訓練基地卡靈頓球場的員工則不受影響。《衛報》表示，曼聯會改向奧脫福的員工提供免費水果。

報道指曼聯將取消提供予員工的免費午餐福利。（Getty Images）

拉傑夫扭盡六壬抵不過一次易帥決策失誤

曼聯近5季累計虧損3.73億英鎊，今季他們虧損金額為2630萬英鎊，拉傑夫扭盡六壬想慳錢，甚至不惜兩度裁員，然而單是解僱前主帥坦赫格團隊以及聘請新帥阿莫林團隊的支出已高達2140萬英鎊。換言之很大程度上球會管理層在易帥決策上的不濟，卻要內部全數員工埋單，美其名重整架構，連累數百人飯碗不保。

曼聯陷入持續不斷的惡性稅循環

今次裁員行動應是針對預計來季收入進一步下降而來，由於今季曼聯戰績持續不濟，在聯賽已跌至第15位，目前雖與降班區有13分差距，相信護級問題不大，但很大機會創下史上英超最低排名（之前最差為第8位），來季想取得歐洲賽資格機會渺茫。

曼聯2024年度年報顯示，若來季無法出戰歐聯，紅魔從adidas獲得的贊助費會減少1000萬英鎊。而今季曼聯只能出戰歐霸，本身已令收入已經大減，若來季連歐霸甚至再低一個檔次的歐協聯也無份，將令球會財政收入再受重創。拉傑夫狠下再度裁員決定，明顯是為未來「做好盤數」而來，可是曼聯只要一日未能改善戰績，只會不斷陷入戰績差、收入減少的惡情循環。