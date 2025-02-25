曼聯財赤︱收入豐厚但開支巨大　敗在一致命原因　裁員或有反效果

曼聯再度宣布裁員，新股東拉傑夫（Jim Ratcliffe）去年2月上場至今僅一年，已兩度大規模縮減球會員工數目，背後揭開這間曾是全球商業營運最成功的超級球會，竟已連續5年錄得虧損。

翻開曼聯帳簿，會看到紅魔鬼就算戰績陷落、失去獎金和電視轉播收入豐厚的歐聯資格，收入仍然豐厚，雖然人工成本開支高，但致命傷反而是轉會市場長年蝕到入肉，順帶一提還有易帥帶來一大筆額外開支，這兩點都涉及球會管理層失策。

曼聯受持續財赤困擾下裁員，短期內可節省數千萬英鎊成本，受制英超盈利及可持續發展規則（PSRs），縮皮看似是最快見效之舉，不過對症下藥還是要審視球會長遠轉會策略，而下重藥裁員亦隨時有反效果，甚至令曼聯從此萬劫不復。



曼聯場內不濟，連帶場外也陷財困。（路透社）

曼聯球場失意 收入仍極豐厚

曼聯曾長期雄霸全球球會收入榜，就算傳奇領隊費格遜2013年退休、球隊在綠茵場風光難再，這支足球商業霸王依然穩佔最賺錢球會前列。事實上，曼聯2024年11月底公布的2024/25年度稅息折舊攤銷前盈利（EBITDA）仍達1.45至1.6億英鎊，對上一年的EBITDA冠絕英超對手，並估計從商業、轉播、比賽日及贊助收益，全年收入達到6.5至6.7億英鎊。

可是拉傑夫入主曼聯足球部短短一年間，已推出大大小小多項節流措施，狂減員工福利，並兩度裁員，連地位崇高的費格遜也「被炒」，失去全球推廣大使地位，只為每年節省200萬英鎊。到底是什麼原因導致曼聯陷入財困？

曼聯老闆拉傑夫入主一年，已兩度為球會「瘦身」。（Getty Images）

英超大球會之中員工最多背後

既然拉傑夫每次節流第一時間便裁員，便先由這點講起吧。2023/24球季，曼聯員工數目1140人，為英超最多一隊。相對而言，連奪四屆冠軍的曼城只有611人，按2022/23年度數據，利物浦也有1008人，車路士為872人，阿仙奴為723人。

曼聯員工數目冠絕英超對手，既然成績不好，人太多便裁員，表面看來合情合理。可是要留意的是，曼聯主場奧脫福容量也是全英超最大，可容納近7.5萬球迷，利物浦、阿仙奴、熱刺的主場都是6萬多一點，曼城5.5萬，車路士只得4.1萬左右。紅魔鬼也是全球著名的「流量密碼」，是媒體關注程度最高的球會，因此擁有一支龐大的傳訊隊伍應付外界種種查詢，也擁有自家電視頻道，同時是間上市公司，每一個環節都需要人手處理，員工較其他球會多一點，也是合情合理。

英國《衛報》引用歐洲足協（UEFA）建議球會每賺100英鎊便應花70英鎊在員工薪酬的標準，曼聯就算員工數目最多，人工開支比例也只是100英鎊收入付出55英鎊，較UEFA建議仍低出一截，可見問題核心不是出在高人工方面。

曼聯員工人數冠英超，同時主場奧脫福容量也較對手大一截。（路透社）

「蝕到入肉」的真正原因

當然，老闆為「整靚盤數」要炒人，自然可以對上面兩段闊佬懶理。球會CEO貝拉達在宣布球會計劃再裁員150至200人的聲明中便稱，「我們已經連續5年蝕錢」。既然收入無大問題，收入與人工開支比例健康，問題到底出在哪一個大環節？

曼聯2023/24年度的球員及職員人工總數，加起來逾3.6億英鎊，人工開支長年與曼城叮噹馬頭，就連球迷也不難看到，曼聯球員人工在全球足球圈而言也是偏高，卡斯米路、般奴費南迪斯周薪30萬英鎊，傷多過踢的美臣蒙特也有25萬英鎊，剛在冬窗借予維拉的拉舒福特目前為全隊最高薪的32.5萬英鎊。近年高薪代表還有C朗的48萬英鎊、迪基亞的37.5萬英鎊，華拉尼也是30萬英鎊以上。

可是真正令曼聯「蝕到入肉」的，其實是轉會市場上長年高買低賣，曼聯年度3.4億英鎊的營運開支之中，佔比例最高的正是球員轉會費按合約年期攤分的開支，高達1.9億英鎊。曼聯目前是英超球會之中，尚欠未付其他球會轉會費最多的一隊，去年底有3億英鎊待付。

安東尼是曼聯近年經典失敗收購，冬窗外借貝迪斯表現卻脫胎換骨。（路透社）

後費Sir年代豪花21億英鎊近乎一無所得

曼聯由盛轉衰的轉捩點，說得上是費Sir退休，他老人家2013年退位後，便未再嘗聯賽冠軍滋味。儘管費格遜任內球員買賣也有不少失敗例子，整體而言都是成功佔多數。「後費Sir」年代曼聯總共已花去21億英鎊買人，只有車路士和曼城較他們略高，期間曼城7次贏得英超冠軍，車路士也有兩次，而且兩隊期內各有一次歐聯冠軍，反觀曼聯在聯賽、歐聯掛零，最重要錦標只得2016/17球季摩連奴領軍贏得的歐霸盃。

坦赫格兩年半任內先後率曼聯贏得聯賽盃和足總盃，兩項本土盃賽的經濟收益難跟歐洲球會賽事比擬之餘，他在位期間球會轉會操作差勁，有份導致曼聯財政近年急滑坡。他任內每季花去逾2億英鎊買人，5個轉會窗足足花去超過6億英鎊收購21個成年球員，同期出售球員只帶來1.5億英鎊，淨虧損高達4.5億英鎊。

單是坦赫格兩年半任內，曼聯轉會市場已花去6億英鎊。（Getty Images）

每次易帥重複老問題

曼聯轉會操作失敗例子，近年簡直多不勝數，單從2016年夏天以8930萬英鎊收購青訓產品普巴歸隊說起，法國中場尚且踢了兩年好波及帶來歐霸盃，他在2022年免費離隊「淨蝕」；7300萬英鎊加盟的查頓辛祖從未踢出預期水準，在坦赫格任內長坐冷板，已連續兩季被外借，合約明年屆滿，就算車路士願意買斷也肯定要蝕一大截；坦赫格「親兵」安東尼成為一個8200萬英鎊的笑話；6000萬英鎊從車路士買入的美臣蒙特傷多過踢……要數下去例子還有不少，說明曼聯在轉會市場操作如何差勁。

更大問題是期間由莫耶斯、雲高爾、摩連奴、蘇斯克查以至坦赫格，五位正式領隊「一朝天子一朝臣」，每次易帥就換過一批球員，高價買入的球員，不合新領隊心意便賤價賣出，長期處於高買低賣惡性循環，最初高價買入貴價球員，近年更是高價買入未符身價的潛質球員，球會缺乏長遠及具有可持續性的轉會策略，每季淨蝕逾億英鎊、坐食山崩之下，擁有雄厚財力的曼聯也終於捱不住。

季中炒坦赫格，聘用阿莫林，曼聯又用上一筆「冤枉錢」。（Getty Images）

球會管理層「烏龍球」不斷

曼聯不止轉會市場買賣表現奇差，他們在領隊人選任命和時機也不理想，當年的莫耶斯和蘇斯克查都稱不上是頂級領隊，而雲高爾和摩連奴兩位名帥，前者未給予足夠時間發揮功力，便因球會想急急聘用摩連奴而被炒，到摩連奴上任後，卻未下放足夠權力讓他收購心水球員。之後彷彿為糾正之前的錯誤，坦赫格上場後完全聽從荷蘭人意見收購球員，結果有目共睹。

今季最大敗筆當然是季初決定留用坦赫格，跟他續約之後又在季中辭退他，要向他和團隊賠償1040萬英鎊；然後從士砵撬走教練阿莫林和他的教練團隊，又另外花去1100萬英鎊，一來一回白白浪費2140萬英鎊，佔去球會今季的81%虧損。這還未計算千辛萬苦從紐卡素撬走體育總監丹安斯禾夫，苦苦等待他一年，上任僅5個月便把他辭退，又要賠償410萬英鎊。

由領隊、球會高層的人事任命，到轉會市場買賣，無論是前朝CEO活華特，到現在從曼城挖來的貝拉達，不變的是高層錯誤決定不斷拖曼聯後腿。

格拉沙家族入主曼聯後，持續受曼迷唾棄。（Getty Images）

雷厲風行節流可行嗎？

拉傑夫甫入主曼聯便雷厲風行，推出多項節流措施慳錢（詳見另文：拉傑夫入主曼聯後削減開支措施整理 短短一年多次開刀慳皮），去年7月首次裁員250人，料每年節省1000萬英鎊人工開支，剛公布再裁減150至200人，被估計每年最多可再慳3600萬英鎊。各項措施全數加起來，料最多可為曼聯每年節省約8429萬英鎊。

好像節省到不少，可是如果曼聯沒有錯買安東尼，其實已可輕鬆慳回這筆錢，亦可側面反映曼聯高層在轉會市場上一錯再錯，遺害有多深。現階段難以估計這些節流措施長遠成效如何，最直接看到的一項可能是球會宣布取消聖誕派對，球隊在聖誕節前後的3場比賽，主場對般尼茅夫、作客狼隊、主場對紐卡素全數敗陣。球會上下士氣受影響，而在裁員及不斷削減員工福利下，珍貴的企業形象亦一再受到打擊，似乎未見其利，先見其害。

如上文提及，曼聯由球場容量以至企業規模都冠絕英超，一再大幅裁員有機會影響球會日常運作。正所謂「愈窮愈見鬼」，全球首屈一指的大球會為慳錢而縮減規模，惡性循環下愈縮愈細，長遠下來想翻身便更難。

曼聯長期積弱已深，必須下定決心重新出發，並投入資源做好青訓。（Getty Images）

曼聯如何走出黑暗旋渦？

作為一間頂級足球會，無可避免要以成績行先，曼聯如今落到如斯田地，必須痛定思痛，從基本出發，一方面繼續投放資源搞好青訓，同時想清楚球隊發展方向，聘用一位合適主帥，並在轉會市場以精明收購逐步為一隊去蕪存菁，配合從青訓所得的好苗子，慢慢改善球隊體質。

不過要做到以上幾點，必須有位高瞻遠矚的舵手為曼聯來一場複雜而精細的「手術」，現任CEO貝拉達是否具備長才做到，要由老闆拉傑夫去考慮了。