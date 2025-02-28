英超｜雲尼斯達萊教波成績慘不忍睹　李斯特城季中換帥衰多兩錢重

雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy）又輸！在雲佬的帶領下，李斯特城在周四（27日）晚英超作客0：2不敵韋斯咸，在2月的4場聯賽全敗兼沒有入球。李城在去年11月解僱上任僅5個月的主帥古柏（Steve Cooper），當時李城仍在降班區以外的第16位，但雲佬上任後球隊成績急轉直下，近3個月只拿到7分，成績比古柏執教時更差，目前排尾二。



周四晚英超獨腳戲，韋斯咸靠捷克中場湯馬士蘇錫克建功，加上對手中堅維斯達加特擺烏龍，以2：0擊敗李城。李城又輸一場後，目前27戰得17分排聯賽榜第19位，與18位的葉士域治同分，但得失球較差。

李城主帥雲佬在球員時代是世界級射手，但在他執教下，李城在2月聯賽完全啞火，4戰全敗兼場場捧蛋。他們先作客負愛華頓0：4，再在主場分別以0：2及0：4不敵阿仙奴及賓福特，加上今仗作客又輸韋斯咸0：2。

雲佬接掌球隊後，李城表現不但沒有起色，更加沉淪下去。在前主帥古柏領軍期間，李城12戰得2勝4和6負，取得10分，連敗走勢未試過多於兩場。當古柏被炒時，李城排降班區外的第16位。

不計助教代為督師的一場，雲佬帶領李城14場英超只得7分，錄得2勝1和11負的劣績，在12月至1月試過7連敗。1月底贏熱刺2：1似乎只是迴光反照，一踏入2月又全敗，目前排尾二，護級形勢水深火熱。李城的2月共踢了5場比賽，除英超4戰皆北，足總盃對曼聯亦輸1：2出局。