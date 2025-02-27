英超｜利物浦挫紐卡素阿仙奴再失分　握13分優勢　史諾：仲有10場

利物浦主帥史諾被罰停賽，只能在看台上觀戰，但無礙球隊於主場以2：0輕取紐卡素，並乘着阿仙奴作客賽和諾定咸森林失分，將英超榜首領先優勢擴大到13分，奪冠機會高唱入雲。不過，史諾賽後未有得意忘形，反而表示奪冠之路漫漫，還有10場！



史諾被罰停賽，今場只能在看台督師。（路透社）

利物浦2：0勝紐卡素

上場以無鋒陣針對性部署擊倒曼城後，利物浦今仗回復正常，以慣常的4-3-3陣式出戰，並在11分鐘便由蘇保斯拉爾接應路爾斯迪亞斯左路地波傳中，快射成1：0。

利物浦其後繼續今季領先後的慣常戰術「養生踢法」，即是將節奏拖得極慢，很有耐性地在後場傳球，到有明顯機會時才會發動進攻；而且全隊上下今場非常專注，除了中堅干拿迪一次散出較慢包了越位，被哥林威爾遜接應長傳單刀，只是該紐卡素中鋒一射斜出。

蘇保斯拉爾在11分鐘為利物浦射成1：0。（路透社）

阿仙奴和森林 紅軍榜首優勢擴至13分

「紅軍」在幾乎控制着比賽情況下，於63分鐘由阿歷斯麥亞里士打接應沙拿妙傳近射得手，並終在紐卡素全場未有一腳中目標埋門的情況下，以兩球淨勝對手，現時以28戰得67分高踞榜首，領先少賽一場的阿仙奴13分，爭標形勢大好。

阿仙奴繼上場主場以0：1不敵韋斯咸後，今仗面對第3位的諾定咸森林，空有65%控球率，但加比爾捷西斯、加比爾馬天尼利、布卡約沙卡及夏維斯等鋒將因傷缺陣下，攻門乏力，全場中目標埋門僅一次，最有機會入波的一次，是左閘卡拉費奧利突入禁區，轉身擺脫後衛，再用右腳「熨」射遠柱，但皮球中柱彈出。雙方最終踢成0：0。

另一邊阿仙奴與諾定咸森林互交白卷。（路透社）

阿迪達：只能盡量贏波爭分

「兵工廠」主帥阿迪達賽前稱要全力阻止利物浦在聯賽封王，更形容是「Over my dead body」，可是今仗再度失分，他賽後說：「我們控制比賽，也嘗試了不同的方法，但欠缺火花，無法撕破對方穩健的防守。」對於是否爭標無望，他則說：「我們可以做的就是盡量贏得比賽，然後看看取得多少分數了。」

利物浦手握13分優勢，今季再奪英超機會高唱入雲。（路透社）

史諾：還有漫漫長路，10場

至於史諾賽後則表示：「最重要的是，在我們對過愛華頓、狼隊及阿士東維拉之後，人們開始懷疑我們，然後我們作出回應。」他續道：「只有那些想達到成就的人，才會繼續裝備自己，繼續贏得下一場比賽。」但他沒有提前宣告勝利，反而說：「（奪冠）還有漫漫長路，10場。」