英超｜利物浦最快5月初封王　阿仙奴球迷最不想看到畫面或重現

利物浦以2：0擊敗紐卡素，另一邊阿仙奴與諾定咸森林打和失分，紅軍多踢一輪下已在積分榜上領先後者13分，加上已度過關鍵的地獄賽程，高舉今季英超獎盃似乎已成定局。

從數字上計算紅軍最快確定封王日子，可能正是阿仙奴球迷最不想看到的畫面。



利物浦擊敗紐卡素，同時阿仙奴失分，讓紅軍奪冠機會大增。（路透社）

紅軍13分優勢難望被超越 BBC：從未有球隊做到

目前利物浦28場67分，阿仙奴則是27場54分，即使後者暫時踢少1場，兩隊之間13分的差距仍是難以跨越。回看歷史，1997/98球季阿仙奴曾在落後13分情況下後上奪得英超，是英超歷史上以最大分差反超前奪冠的球隊，但當時聯賽還餘19輪，而現在他們只剩下11場。英國廣播公司（BBC）直指，如此壯舉至少自1888年創立英格蘭頂級聯賽至今，從未有球隊做到過。

阿仙奴主帥阿迪達在對森林賽前被問到是否已放棄爭冠時，以經典諺語「Over my dead body」回應，盡顯決心，連續兩仗失分後，即使他堅持想法未變，但兵工廠後上奪冠的機率確實已變得更渺茫。

傷兵滿營的阿仙奴未能攻破諾定咸森林大門，兩隊以0：0握手言和。（路透社）

利物浦最快5月初鎖定封王

數據網站Opta以超級電腦預測，利物浦奪冠機率高達98.7%，阿仙奴只有1.3%能夠反超前。紅軍剛以兩勝一和戰績，度過一周內接連對阿士東維拉、曼城及紐卡素三大對手的地獄賽程，阿仙奴卻先負韋斯咸、繼而打和森林，追分不成反被進一步拋離，加上兵工廠在賽程沒有優勢，即使踏入三月預計傷兵主力沙卡、馬天尼利陸續回歸，英超爭冠相信只剩數字上的可能。

假設之後兩隊全勝，即阿仙奴會將差距縮窄至10分，利物浦最快可在聯賽餘下3輪時，即5月3日晚作客擊敗車路士後，便可提早宣布奪冠。若然如此，之後他們的首場主場比賽便是在晏菲路迎戰阿仙奴，屆時兵工廠將帥便要在開賽前，列隊歡迎已提早封王的競爭對手利物浦。

利物浦餘下10場英超賽程：

修咸頓（主場） 3月8日晚上11時

愛華頓（主場） 4月2日深夜3時

富咸（作客） 4月5日晚上10時

韋斯咸（主場） 4月12日晚上10時

李斯特城（作客） 4月19日晚上10時

熱刺（主場） 4月26日晚上10時

車路士（作客） 5月3日晚上10時

阿仙奴（主場） 5月10日晚上10時

白禮頓（作客） 5月18日晚上10時

水晶宮（主場） 5月25日晚上11時



阿仙奴餘下11場英超賽程：

曼聯（作客） 3月9日深夜12時30分

車路士（主場） 3月16日晚上9時30分

富咸（主場） 4月1日深夜2時45分

愛華頓（作客） 4月5日晚上10時

賓福特（主場） 4月12日晚上10時

葉士域治（作客） 4月19日晚上10時

水晶宮（主場） 4月26日晚上10時

般尼茅夫（主場） 5月3日晚上10時

利物浦（作客） 5月10日晚上10時

紐卡素（主場） 5月18日晚上10時

修咸頓（作客） 5月25日晚上11時



史諾未因在英超遙遙領前自滿，亦未提前宣告勝利，反而說：「（奪冠）還有漫漫長路，10場。」他同時說，已暫時忘記英超及積分榜，轉為集中精神應付下周三（3月5日）深夜對巴黎聖日耳門的歐聯16強首回合大戰；阿仙奴的歐聯首個淘汰賽對手為荷甲的燕豪芬。