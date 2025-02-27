英超︱曼聯再現鼠蹤職員竟這樣處理　被拍片譏笑：「紅魔第12人」

曼聯今晨英超在十人應戰下3：2險勝葉士域治一仗，再現鼠蹤。當一班紅魔球員在綠茵場上奮戰，一隻老鼠跑入奧脫福主場草地奔馳，在場攝影師和球迷拍下這一刻，再次在網上瘋傳。



曼聯主場奧脫福再現鼠蹤。（路透社）

曼聯職員竟徒手活捉入侵老鼠

曼聯主場奧脫福近月持續受鼠患困擾，紅魔球迷對老鼠「落場踩草」可能已見慣不怪，令人吃驚的是，面對這隻蹦蹦跳的老鼠，場地職員竟趁牠跑到場邊時徒手拾起，然後以雙手牢牢捉住。

今次已非奧脫福球場在比賽期間首現鼠蹤，去年11月28日對波杜基林特的歐霸賽事，以及今年1月16日對修咸頓的英超賽事，均有攝影師拍下老鼠在紅魔主場草地奔馳的照片。巧合的是，曼聯今季戰績低迷下，這三場獲老鼠「加持」的比賽全數勝出，遭媒體和網民拍片取笑老鼠是「曼聯的第12人」。

奧脫福驚傳鼠患衛生評分被降兩級

有「夢劇院」稱號的奧脫福球場，屬全球最受球迷歡迎的場館之一，可是目前正受鼠患侵襲，早前被當地衛生督察巡查時發現不少老鼠的糞便，令他們的食物衛生評級降至只獲2星，在最高為5星的評級中屬第二最低分數。

英國《每日郵報》月前曾報道，衛生督察在曼聯地面層企業包廂，以及在一個會向球迷售賣食物的大堂小食亭內，發現有老鼠活動的蹤跡，因此將曼聯主場的食物衛生評級由4星降級至2星，並下令必須加以改善。

英超大部分球會的衛生評級都獲得最高的5星評分，曼聯正是少數例外，他們早前甚至曾因在企業私人活動供應未煮熟的雞而被貶至最低的1星，他們在11月的巡查後獲提升回4星，可是被發現鼠患後又被下調至2星。當地衛生部發言人稱，「我們的環境衛生督察在一次例行巡查後給予2星食物衛生評級，我們正密切跟曼聯合作，確保他們符合評級標準並採取足夠改善措施。」

曼聯主場奧脫福是球迷朝聖熱點，近日卻驚傳鼠患。(Getty Images)

已聘滅蟲公司 連月措施未見改善

曼聯方面早前已跟滅蟲公司及當地衛生部門合作，執行連串針對鼠患的措施。可是數個月後的今天，問題依然無法解決，而且從職員徒手活捉老鼠的熟練姿態估計，他可能已非首次這樣處理這班「球場入侵者」。

據了解，奧脫福的鼠患問題，是由球場位處一條鐵路線和水道之間引發。今次之前，曼聯早在2015年已曾聘用滅蟲公司處理南看台和北看台的鼠患，甚至曾在職員的辦公室內出現鼠蹤。老鼠本已肆虐奧脫福，當天氣轉冷它們為躲進溫暖和有蓋地方，令球場內的鼠患問題在冬天更為嚴重。滅蟲公司如今相信每隔4至5星期便要到奧脫福一次。

今年11月28日曼聯對波度基林特的歐霸賽事，有老鼠被發現在奧脫福球場的草地內奔馳。(Getty Images)

曼聯今季球場內外多災多難

曼聯今季可謂多災多難，開季戰績不理想導致領軍兩年半的坦赫格被炒，新帥阿莫林上任後，戰績依然未見改善。就算今晨3：2險勝葉士域治，目前在英超聯賽榜亦只以27戰33分的成績，排在第14位，很大機會創下球隊歷來最低英超排名及分數。

1910年啟用的奧脫福即使多年來經過多次裝修和改建，這個充滿歷史的球場有不少難以根治的問題，例如會場內隨處可見因頂蓋浸漏出現滴水，鼠患只是關於球場的新一波問題。英國富豪拉傑夫（Jim Ratcliffe）入主曼聯後已多次提出為紅魔興建新球場，目前仍在研究到底拍板建球場還是再次重建奧脫福。