啟德體育園開幕禮｜中港運動員先後登場表演　江旻憓重劍對甄子丹

啟德體育園今日（1日）正式揭幕，今晚舉行開幕儀式，不乏本地及內地體藝界人士參與演出，當中巴黎奧運金牌得主江旻憓與「宇宙最強」甄子丹上演友誼賽。



啟德體育園主場館將於三月一日晚上六時三十分，舉行隆重盛大的儀式，慶祝體育園開幕。屆時有四個主題，包括「百川匯海」、「承先啟後」、「力爭上游」、「百花齊放」，並有本港及內地體藝界人士參與演出，內容包括大型舞蹈、表演，歌唱等。

首位登場的運動員是巴黎奧運女子重劍金牌江旻憓，她與「宇宙最強」甄子丹在《獅子山下 華山論劍》的橫節中交手，現場率先播放兩段片段，分別是江打木人樁，及甄穿上劍擊服打劍，甄子丹為此更特訓重劍迎戰。雖然劍擊與詠春風馬牛不相及，甄子丹曾經使出詠春招式招架，雙方得分梅花間竹，打成4：4，最後一分雙方交鋒後，江旻憓以5：4奠勝。

江旻憓（左）與甄子丹以重劍交手。（黃浩謙攝）

江旻憓直言「好感動」，有幸與「宇宙最強」學習，她表示與葉問師傅團隊學過詠春，學到「以德服人」的詠春精神。甄子丹在奧運冠軍身上獲得4分，他笑言對方「由頭讓賽讓到尾」，同時表示榮幸在啟德主場館與Vivian同台較量。當甄子丹知道擔任表演嘉賓時，若然表演琴棋書畫彰顯不了獅子山下精神，所以他建議邀請江旻憓比劍，並盛讚江旻憓是年青人的榜樣。

（倪清江攝）

中國羽毛球名將林丹﹑蔡贇與港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪緊接登場，阿雪表示最喜歡主場館，期待在又新又大的場館欣賞體育賽事及演唱會，鄧俊文笑指以為好拍檔最喜歡的是零售館，他最期待體藝館，因為香港羽毛球公開賽同樣在啟德舉行，他希望以球手身份在體藝館作賽。他們其後向觀眾席發球贈送有簽名的羽毛球，而「鄧謝配」更走到地下的觀眾席送上羽毛球。

巴黎奧運乒乓男單金牌得主樊振東，與中國藝術體操隊隊長郭琪琪連同港將黃鎮廷﹑杜凱琹﹑朱成竹及陳顥樺上演「升級乒乓球邀請賽」，6人分開紅﹑藍隊，分別由樊振東及黃鎮廷領軍，3場對賽使用不同大小的球拍，郭琪琪與陳浩樺以正常球拍交手，杜凱琹﹑朱成竹則以較大的球拍，壓軸登場的黃鎮廷對樊振東用上最大的球拍，當現場轉音樂就更換球球拍，結果紅隊以6：1獲勝。

樊振東用上最大的球拍與黃鎮廷對戰。（黃浩謙攝）

（黃浩謙攝）

江旻憓﹑黃鎮廷﹑鄧俊文﹑杜凱琹﹑陳浩樺與樊振東其後在台上一同合唱《壯志驕陽》，同台還有全運會吉祥物「喜洋洋」與「樂融融」，以及熊貓公仔。