啟德開幕禮劉德華驚喜登場 觀眾勁HIGH頻高呼「華仔」｜最新片段
撰文：董素琛
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啟德體育園今日（1日）正式開幕，開幕典禮傍晚約6時半在啟德主場館舉行，事前萬眾期待四大天王同台，最終未有出現在表演名單，當時文體旅局羅淑佩回應笑言：「四大天王要度期、大家都知道唔係太容易，往往要數以年計先度到。」不過，四大天王之一的劉德華在開幕典禮尾聲驚喜現身，雖然他沒表演，但他表示很高興見到啟德體育園開幕，指小學和中學分別在黃大仙和新蒲崗讀書，經常能聽到飛機聲，望到啟德機場，今天很榮幸可以見證這個盛事。現場觀眾勁HIGH頻高呼「華仔」。最新片段搶先睇。
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啟德體育園指，開幕首月設一系列體育和文化活動，包括：
• 3月4至9日——世界格蘭披治桌球大獎賽2025
• 3月16日——飛勢啟德「啟德飛步跑」
• 3月28至30日——國泰／滙豐香港國際七人欖球賽
在緊接的月份亦將會有多個大型體育及音樂活動，以及全運會的測試賽在園區舉行；本年11月，第十五屆全國運動會首次有比賽在香港上演，當中的四項比賽將於啟德體育園舉行。
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