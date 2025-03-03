01山記｜嶂上新設緊急手動叉電器　盤點帶人行山建議裝備

過去周末（1日）帶人行山，走麥理浩徑第三段上牛耳石山，到嶂上探望許林士多，最後走嶂上郊遊徑落海下路。接近兩年沒有到訪嶂上，發現在緊急求助電話下多了一部緊急叉電器，可以讓行山人士手動發電，插線為手機叉電。

許林士多開業超過40年，為行山及露營人士的重要補給點。跟負責人許毅文閒話家常，由過去一家人種稻米，到最近小牛險命喪蟒蛇之口。行山的滿足感不只來自登高望遠，還有這種了解郊鄉人文的遊歷。



位於嶂上的許林士多。（顏銘輝攝）

嶂上的牛群逍遙自在。（顏銘輝攝）

今次行山有不認識的參加者，所以帶了充足裝備。以下是我帶人行山時會放在背囊的裝備：

哨子：必要求生工具，無論是否帶人行山都會帶。在茂密叢林的山野求救，大呼小叫的聲音都很難傳得遠，而哨子的尖銳的聲音可以較易傳達到附近人士的耳中。若果真的要求救，可以發出國際山難求救訊號，在一分鐘內吹6次哨子，停頓一分鐘，不斷重複直至等到人救援。

指南針及地圖：雖然手機有離線地圖，但帶人行較陌生的地方時，都會帶備定向用的指南針及相關地點的郊遊圖，以防萬一。反正以前學山藝都買了指南針，帶上也無妨。

頭燈：今次是日間行山，正常不需照明，但以備不時之需，所以帶了頭燈，若果有意外延誤了下山，在晚間都有可信賴的照明工具。在行山，手機並不是照明工具，而是求救工具。用手機照明很容易會用光電量，所以建議另帶頭燈。

水袋：個人喜歡用水袋，需要飲水時不用開背囊，拿起水管就飲得。用水袋有一點要注意，你難以判斷飲剩多少水，啜啜下可能就飲光了水。我帶水袋行山時，另外會帶備後備飲料。

這次行山放在背囊的裝備。（顏銘輝攝）

後備衣物：作為大汗之人，後備衣物是必備。我會用防水袋入住衣物，以免冒雨行山時會弄濕乾淨的衣物。就算沒有雨，行完山、流完汗，如果穿濕了的衣服上交通工具，很易會着涼，所以盡量都會換衫才上車。此外，行完山難免一身汗味，換件衫亦可以避免「臭親人」。

零食：主要是糖果，提供到糖份，尤其帶人行山時必備。如果有同行人士出現缺少糖分的疲態，可以馬上給他吃糖補充。

急救包：雖說只是結伴同遊，但帶人行山，還是做足點準備，會帶急救包。為避被水弄濕，要用密實帶或防水袋入住急救包。見過有位山藝教練將測量心跳及血氧的「夾手指」血氧儀放入急救包，我覺得有道理，所以我都有個血氧儀在急救包入面。

風褸：擋風保暖的必備衣物。例如在士多坐下吃東西時，坐得耐，會開始覺得涼，就披上風褸。有時行山上到高地大風，或者直情走進雲內，就需要穿上風褸，以免體溫流失。

行山杖：行嶂上其實不太需要用行山杖，但考慮到有不認識的同行人士，他們可能心肺或者膝部相關肌肉較弱，用行山杖撐上撐落會較舒服，所以以備不時之需。

縮骨遮：縮骨遮不只是用來擋風，更重要是擋太陽。如果有人出現熱衰歇的徵狀同時附近又沒有樹蔭，開遮擋太陽可以令患者舒服一點。這個牌子的縮骨遮不錯，輕身穩固，未試過反遮（希望不是立flag），之前去日本特地買的。

後備水：這次帶了兩枝後備飲料，一枝是水，另一枝是能量飲品。後備水除了自身外，由於今次是帶人行山，以防有同行人士中途不夠水，所以帶多一點穩陣。

背囊：帶那麼多東西行山會不會很累？所以我會選一個有腰帶的背囊，只要背上後收緊腰帶，盆骨就會分擔肩膀的擔子，感覺沒那麼重。

因為帶人行山，這次帶了很多裝備。（顏銘輝攝）

《01山記》是記者上山採訪或行山後，以第一身寫下旅程上的所見所聞。



今次路線由北潭凹出發，行麥理浩徑第三段上牛耳石山，抵嶂上在許林士多休息，之後走嶂上郊遊徑落海下路離開，全程約6公里。

沿麥理浩徑第三段上牛耳石山。（顏銘輝攝）

順帶一提，搭巴士入北潭凹途中，約上午10時路過北潭涌時，見到有過百人排隊等專線小巴9A入東壩，人龍十分恐怖，霸佔了旁邊的巴士站。溫馨提示，只行東壩及破邊洲觀景台的朋友，建議下午去，通常下午1點後，人龍就會消散。周末假日早上入東壩的人，主要是遊客，他們通常行長程，會由東壩行到大浪西灣。如果真的打算早上入東壩，建議你直接在烏溪沙或沙田搭的士入去。

在嶂下的緊急求助電話下，多了一部緊急手動充電器。（顏銘輝攝）

由北潭凹出發，行上牛耳石山，約中午12時行到嶂上。兩年未入過嶂上，這次發現了新設施。在緊急求助電話下，多了一部緊急叉電器，可以用人力手動發電。不過，現場沒有叉電線，請自備。有同行人士表示，新型的手機都可無線充電，建議未來的郊野叉電設施提供無線充電的功能。

緊急手動充電器。（顏銘輝攝）

入到許林士多休息，叫了豆腐花及燒賣，跟負責人許毅文閒聊。許毅文的父親在四十多年前在嶂上創立許林士多，服務路過的行山人士。許毅文十分友善及健談，喜歡跟行山人聊天，有時說一說以前隨父親在嶂上種稻米，有時講一講最近有小牛險被蟒蛇食掉。行山並不是一種鬥行得高、鬥行得快的活動，也不只是打卡，行山的滿足感還有跟當地人的交流，了解一個郊鄉的地方的文化歷史。

以前許毅文的父親在嶂上種稻米。（顏銘輝攝）

右邊的小牛一度被蟒蛇看中，幸好牠最後逃出生天。（顏銘輝攝）

在50年代，嶂上曾經有數十人居住，但居民一步步遷出，如今只餘許毅文開士多。以前嶂上還有一間博愛公立學校，讓附近一帶的村童讀書，但學校已經在80年代停辦，如今成為嶂上登山節的倉庫。旅聯在每年的第一個星期日都會在嶂上舉行登山節，帳篷等器材會存放在空置的校舍，那就不用每年都運一次這些物資上山。

博愛公立學校的校舍用來擺放登山村的物資。（顏銘輝攝）

博愛公立學校的校舍用來擺放登山節的物資。（顏銘輝攝）

在行山遠足界，嶂上是個特別的地方，既是登山節的場地，也是麥理浩徑中途的重要補給點及營地，而且它被群山懷抱，在二次大戰時是抗日遊擊隊活動的地方。如今嶂上近乎荒廢，這個地方只餘一間許林士多，繼續支援行山人士，並訴說這個地方的故事。

大家要好好珍惜這間士多，還有經營士多的許毅文。

珍惜許林士多。（顏銘輝攝）

嶂上行山數據

路程：6.5公里

需時：3小時20分

總爬升：290米

總下降：413米

平均心率：92次/分鐘

最大心率：147次/分鐘

燃燒的卡路里：731大卡



行山當日資料

日期：2025年3月1日

出發時間：早上10時半

平均溫度：28度

最高溫度：30度



數據由Garmin fenix 6 ASIA Sapphire記錄

拍攝器材：手機（Samsung Galaxy s21）