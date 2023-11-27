你看不見的毅行者：採訪時遭猴子包圍　雞公山觀眾歎香檳｜01山記

樂施毅行者2023曲終人散，記者在上周五及周日到場採訪，跟參加者行過雞公山、九龍水塘及大欖涌水塘，由冠軍隊等到尾隊衝線。成績以外，在走訪毅行者的路上，還有不少令人難忘的見聞。



Liza及Carol帶了三枝香檳上雞公山飲。（顏銘輝攝）

觀眾上雞公山歎香檳

上周五早上11時多，記者由水浪窩行到上雞公山，準備等待頭幾名的隊伍經過，為他們拍下辛苦上山的時刻。上到頂，發現有兩名外籍女士鋪了張野餐墊，一邊飲香檳，一邊等待毅行隊伍。她們在愉景灣居住，所以一清早轉了多次車，再來到雞公山。她們為參賽的朋友帶了水，另外揹了3枝香檳上山。

雖然頭幾名的隊伍並非她們的朋友，但她們一樣拿住香檳落力打氣，與路過的隊伍擊掌，十分投入。多一點這種觀眾，相信參加者都會跑得更起勁。當記者影完頭幾名下山時，兩人已經飲光了一枝香檳，準備開第二枝。

Liza及Carol激掌鼓勵路過的隊伍。（顏銘輝攝）

密實袋內的神秘液體

在雞公山等待隊伍時，見到一名參加者或者是支援隊成員，拿住一個密實袋行上來，袋內盛滿黑色的液體。不禁好奇，問他袋中是什麼來的，對方回答是冰凍可樂！上到頂之後，他的隊友排住隊飲那包可樂。

有人拿住一包黑色的液體上山。（顏銘輝攝）

行山也好，跑山也好，減輕身上裝備重量是十分重要的。罐裝及樽裝汽水那麼重，雖然當你一開蓋、飲第一啖的那股氣令人醒神，但跟一刻的享受比，還是減輕負重更好。

其實那包是冰凍的可樂。一上到頂，人人爭住飲。（顏銘輝攝）

九龍水塘遭猴子包圍

在雞公山影完之後，記者就趕下山到水浪窩，搭巴士回沙田，再轉另一架巴士去九龍水塘，繼續捕捉頭幾名的風采。行到九龍水塘壩尾的涼亭，見參加者未到，就開電腦寫稿。期間，有位叔叔坐到我旁邊，我沒有為意，繼續工作。

在涼亭工作期間被猴子包圍。（顏銘輝攝）

有猴子在我旁邊小便。（顏銘輝攝）

突然間，一大堆猴子包圍我！有一隻更坐在我及那位叔叔之間，並在涼亭的凳上小便。明明沒有拿任何食物出來，為何會這樣？原來那叔叔剛才去了餵猴子，餵完後坐到我身邊，故引來猴群。雖然那叔叔叫我不用怕，但我連忙收拾好電腦離開涼亭。當我行到水壩邊等參加者時，亦見到那叔叔繼續餵，吸引了一大班猴子在身邊，多名遊人在猴群旁圍觀拍照。

猴子向人乞求食物。（顏銘輝攝）

有猴子食山楂餅。（顏銘輝攝）

新終點與可愛東道主

毅行者的終點由大棠渡假村改到屯門的國際十字路會，在新地方舉行，通常都會有新問題出現。國際十字路會地方很大，空間充足，記者周五晚去到盲摸摸，也不知終點在什麼地方，全靠職員帶路，當晚工作期間亦見到不少支援隊問路去衝線位置。周日再去終點，發現大會多了很多紙皮路牌，指向衝線的拱門。

周日到終點，見到有一些紙皮指示牌，指引往衝線拱門的方向。（顏銘輝攝）

衝線位置位於國際十字路會往青盈路的後門，那條路其實夠闊，但場地本身擺放了很多貨櫃，令衝線後的位置變得很窄，不方便人群聚集。在等待冠軍隊時，攝影師已佔了前面所有位置，家屬親友及支援隊只能待在後面或路旁。若果衝線拱門後多一點空間及寬闊一點會較好。此外，衝線拱門設計較矮，當選手高舉雙手時，也幾乎摸到拱門的頂部。

舉起手衝線，差不多也觸碰到拱門頂。（顏銘輝攝）

有半條路擺了貨櫃。若果下屆衝線拱門後的空間寬闊一點會更好。（顏銘輝攝）

國際十字路會有班趣緻的住客，那是一群可愛的山羊，牠們會隨時在園區任何地方散步及食草，吸引參加者、義工拍照。

有羊在國際十字路會內吃草。（顏銘輝攝）

快隊與慢隊的共通點

訪問了兩支很快的隊伍及最後完成的隊伍，共通點是每隊都有一名隊友覺得自己拖累了團隊：有人多謝隊友幫他做出PB，但連累隊友做不到PB；有人感謝隊友拖他回來，差點拖累了團隊達不到目標時間；有人認為自己太慢，拖垮了大家——無論是快隊還是慢隊，每隊總有一個內疚自責之人。

其實想藉此告訴那些自認出狀況而感自責的毅行者，你並非特殊的一個，在100公里路上，每隊都會有人出問題，高手也不例外。

毅行者的精神是四人八腿一條心。（顏銘輝攝）

最後隊伍的閉幕儀式

最後完成的毅行者隊伍，待遇跟冠軍隊差不多，他們會被邀請參加閉幕禮，上台由嘉賓頒發完成獎牌。至於尾二、尾三回來的隊伍則沒有獲特別待遇，自行坐在外面休息。有些義工及支援隊笑言：「搵次試下包尾！」提議在最後檢查站坐在最後一刻才起行，當然也是說笑。

最後一支的完成隊伍獲邀上台。（顏銘輝攝）

隨最後隊伍回來，義工也準備撤退，他們會向其他義工及參加賽派發餘下的生命麵包。由於麵包快過期，難以留到其他活動，義工都不希望浪費食物，所以義工及參賽者都拿住一兩包麵包回來。麵包以外，今次毅行者的跑衫亦在臨尾大特價，售價由120元大劈價至60元。

大會將終點剩下的麵包派給義工及參賽者。大家可以一包包拿走，最緊要是沒浪費。（顏銘輝攝）

《01山記》是記者上山採訪後，以第一身寫下旅程上的所見所聞。

