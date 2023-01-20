吊鐘花賞花情報｜大枕蓋鹿湖花叢含苞待放　少數開花都夠賞心悅目

每逢農曆新年，行山友最關注的是，吊鐘花何時開花？記者年廿八親到西貢的大枕蓋及鹿湖郊遊徑行山，為大家視察吊鐘花的開花情報。雖然吊鐘花尚未到最盛放的階段，很多仍含苞待放，但少部分開花已足以「大殺菲林」，一心想影花賞花的朋友，也不會失望而回。



記者從西灣亭起步，行鹿湖郊遊徑。（顏銘輝攝）

記者在1月19日年廿八從西灣亭起步，沿鹿湖郊遊徑走，中途轉登大枕蓋山頂，之後沿北脊回到郊遊徑，往鰂魚湖下山，視察這片香港著名賞吊鐘花勝地的開花情況。

這張照片可以總結年廿八的吊鐘花情報，部分花已開，但更多仍未開。（顏銘輝攝）

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在鹿湖郊遊徑初段，下坡往雙鹿石澗途中，斷斷續續有十多株吊鐘花開花，吸引山友駐足拍照。上完鹿赤走廊分岔口後的「天梯」後，在標距柱C5304前的小山崗，山徑旁有數株盛開的吊鐘花。

部分吊鐘花已經開花。（顏銘輝攝）

離開郊遊徑，接上北脊登大枕蓋的路上，間中會見到路旁有一兩株已開花的吊鐘花。這條路雖然寬闊，但路面較爛，凹凸不平，如果只顧拍照而忽視腳下的話，很容易會跌倒。

續往上走，行至大枕蓋山頂以東的林地，不算太多已開的吊鐘花，零零落落地有十數株，並沒有漫山遍野盛放的畫面。與往年開花全盛期的情況比，估計還有至少一到兩周，相信2月的吊鐘花會更壯觀。

很多仍然含苞待放（顏銘輝攝）

雖然未到最美，但近日登山賞花也不會太失望，粗略估計約四分一的吊鐘花已開，部分就長在山徑旁，有高有矮，足夠山友打卡拍照。利用陽光的角度，可以拍出吊鐘花透光的效果。

從下影上去，透光的吊鐘花。（顏銘輝攝）

《01山記》是記者上山採訪後，以第一身寫下旅程上的所見所聞。



上大枕蓋賞花請注意自身安全，穿上合適的運動衣著及行山鞋，建議帶備行山杖。大枕蓋一帶山徑多人行，但欠缺維修，部分路段很爛，亂石滿佈，路面凹凸又斜。

很多吊鐘花長在山徑兩旁，大家拍照時記得先確保立足點穩固，不要一邊望住手機螢幕或相機觀景器，一邊就向前走、向後退「攞位」，這會很容失足跌倒的。

山路崎嶇又斜，停下來拍照時要小心。（顏銘輝攝）

注意安全外，請愛護環境及野外植物，首要不得採摘吊鐘花，讓吊鐘之美留在山上以及你的照片當中。行山人士應該在已有山路上行走，不要為打卡而自行開路。山路旁的吊鐘花已經夠多，不需要硬闖往無人行過的叢林裏面的。

過多一兩星期，相信會有更多吊鐘花盛放。（顏銘輝攝）