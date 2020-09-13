K Kwong精準預測行山天氣　教你善用天文台機場預報｜01山記

K Kwong說晴天，真的晴天。 K Kwong說兩三小時後下雨，果然風雲色變。 由約訪問到訪問過程，這位有豐富行山遠足經驗的化學博士，展現他對自然的了解，還有觀天察地的本事。那種預測之準確，令記者想起《三國演義》的草船借箭，還有魯肅讚諸葛亮的那句「先生真神人也」！

諸葛亮有羽扇，K Kwong都有把膠扇。（顏銘輝攝）

訪問前一星期，與K Kwong通電話，商量訪問地點。他對香港山野風景如數家珍，一口氣介紹了幾個地方。他先建議行龍脊，「呢個唔係坊間嘅龍脊，我帶你行真正嘅龍脊，真係睇到龍頭。」

他又建議大欖涌水塘的千島湖，「唔係新起嗰個清景台，而係可以更廣闊睇到成個千島湖，但要行全日。」最後記者從他的芸芸建議中，選擇了破邊洲及「香港之心」，K Kwong強力推薦：「呢個季節最適合去，真係好靚！」

K Kwong計好時間，夏天的下午最適合觀賞「香港之心」。（顏銘輝攝）

訪問前一日，記者查看天文台的預報，指當日多雲有驟雨，間中有陽光。天文台大包圍般的預測，令我有點忐忑不安，萬一訪問中途下雨，如何是好？不久，我收到K Kwong一句短訊，他肯定地告訴我，上午11時後會好天。我們就約中午12時在西貢見面。

如K Kwong所料，中午天氣相當好。他指有船在那小島後駛過，形成一條「老鼠尾」，你覺得那個小島像不像老鼠？（顏銘輝攝）

《01山記》是記者上山採訪後，以第一身寫下旅程上的所見所聞。

與K Kwong在西貢市中心碰面，之後上的士，約12時半抵達東壩。這時候，藍天白雲，烈日當空，果然如K Kwong所說，沒有下雨的跡象。究竟先行去看破邊洲，還是先找個涼亭做訪問？他就像神算般說：「我哋有兩三個鐘好天，一於去行山先。」

K Kwong表示海上那些白雲之後會變成雨雲。（顏銘輝攝）

下午1時半，我們行到破邊洲對岸的山頭，而望往東邊，則是一望無際的汪洋。無邊的海上，點綴住幾朵白雲。K Kwong指住那些白雲，跟我說：「好彩的話，你今日可以見到雨雲喺海面形成嘅過程。」

我第一個反應是不相信，反問：「嗰幾嚿雲好白，唔似雨雲喎？」K Kwong解釋了幾句，我不太記得，好像說「嚿雲喺度吸緊水氣」、「你唔見佢哋係反轉漏斗形咩」之類。

下午兩時，記者跟K Kwong去看「香港之心」。他表示這個時間看最靚，因為陰影最明顯。（顏銘輝攝）

看完最美的「香港之心」後，在下午2時半，見破邊洲風景優美，天氣又理想，我跟K Kwong就在一處崖邊上做訪問。K Kwong背海而坐，我面向他；漸漸地，我發現不對勁，剛才海面上那些白雲，怎麼變成灰色了！

訪問K Kwong期間見證雨雲形成：

終於，我忍不住問：「阿sir，我哋使唔使走？」

K Kwong轉頭一望，冷靜地說：「嗰啲就係雨雲，你見水面仲未變色，如果水面變黑色，就代表雨雲嚟到。雨雲同我哋距離20到30公里，20分鐘內嚟到。」

K Kwong表示雨雲離我們20到30公里。（顏銘輝攝）

我們馬上收拾器材及行裝，下山途中，見到雨雲已到甕缸群島，那兒的海面已變深色。K Kwong邊行邊說：「嗰邊落緊，我哋只得10分鐘，高速閃！」

沿路上，他不斷報天氣，又安撫我們的情緒，「鎮定！呢個唔係雷雨，10分鐘。唔使驚，一落就落到坑位。」

「雷就要驚，雨就唔使驚。」

「甕缸群島已經落雨，吹緊過嚟。」

「呢個時候唔好行近岸邊，嗰啲瘋狗浪可以捲走人。」

「落山係唔使怕，只要向下，只要風吹都背風。」

「仲有5到6分鐘，唔使怕，只係一陣雨，唔係雷雨。」

黑壓壓的雨雲來襲，訪問中斷，與K Kwong趕緊離開。（顏銘輝攝）

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

K Kwong行山的10件裝備（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

K Kwong還一路行，一路教我們分辨雷雨及過雲雨，他說：「雷雨係唔同色，好大嚿，好高好似個漏斗，深色得好緊要，仲會閃電。啲水落咗去之後，又會被氣流捲番上去，一路磨擦，雷雨閃電就會愈嚟愈勁，嗰啲就好危險。」

「普通雨雲就係淺灰色，白白地，落了一陣就冇。」

K Kwong大叫：「收機！收機！」雨愈下愈大，這時候，快到下午3時。我想起上山前K Kwong的話，我們果然只有兩三個小時好天氣，這時候，我對他佩服得五體投地。究竟他是如何預計到的？

與K Kwong回到東壩，繼續訪問。（顏銘輝攝）

回到東壩之後，雨去放晴，他解釋：「我識睇少少天氣圖，同埋睇等壓線，你見到香港附近有條低壓糟的話，你唔使指望好天，冇的話都可能好天。之後要睇衛星圖，就大概知道雲層分布，咩地方有雨同形成雨雲。」

K Kwong認為懂得看天氣對行山很重要，可以減低出意外的可能。（顏銘輝攝）

通常補習天王，講完些深奧的東西後，就會話鋒一轉，教大家一個簡單易明的方法。退休化學名師K Kwong也不例外，他說：「有個方法乜都唔使知，我真係要強調，你上網打『機場TAF』，Google就搵到。」

「呢個叫機場天氣預警，呢個好準，佢唔係畀香港人睇，而係飛機師睇。」K Kwong娓娓地解釋，提醒大家要將預報的時間加8小時，才是香港時間。他說：「嚟訪問之前，香港天氣唔係幾好，但我話11點之後就會好天。點解我知11點後？因為佢寫住。」

如何看機場天氣預報：

他續說：「佢話喺7月3號凌晨3點後冇雨，跟住過多幾個鐘就有雨。3點即係朝早11點，11點後安全，我們可以去行。佢仲會寫雲層高度幾多米，你識睇的話，仲可以睇到很多資訊。就算唔識，至少都睇到有冇雨落。」他補充，懂得看天氣的話，就知道幾時應該落山，可以避免意外。

識得上網做好準備，你我都可以做諸葛亮。

在東壩訪問時突然又再下雨，K Kwong不怕淋雨。正當大家開遮避雨時，他就臥在路邊，一邊說很涼爽、很舒服。（顏銘輝攝）

看圖比較消委會測試的15款Sports Bra：

+ 9 + 9 + 9

看圖比較消委會測試的15款運動上衣：

+ 9 + 9 + 9

跟人行山，出發前不要只問「難度幾多粒星」，要識問這8條問題：

+ 2 + 2 + 2

行山前先了解行山禮儀：

+ 10 + 10 + 10

教你用「GPS遠足留蹤」服務：

+ 8 + 8 + 8

建議放入背囊的行山裝備：