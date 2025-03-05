港超聯南區15戰只贏3場　入球數字第二少：攻力有阻滯缺死球專家

冠忠南區各項賽事錄得三連敗，周三（5日）晚於港超聯不敵東方，今季聯賽15戰只贏3場，且入球數字屬9隊中第二少。

領隊貝可泓承認球隊攻力「有阻滯」，認為問題在於球隊欠缺一位死球專家。



南區首席門將伍瑋謙有傷，改派顏翱天把關，但前者仍列後備；球隊同時收起鋒將史提芬彭利拿與亞哥斯達。至於東方多位季中簽入的新兵如米祖域、顧斌、賓紀文都擔正。

上半場最有威脅攻勢出現於18分鐘，顏翱天開罰球時疑誤踢動皮球，他情急下再把皮球踢出，球證判罰間接自由球。東方把握機會由馬高斯起腳省中人牆，米祖域撞射補中被顏翱天擋到，皮球慢慢流向球門，顏翱天及時回身在白界線前接實，化解危機。

賓紀文（左）今場擔任正選。（袁志浩攝）

上半場中段發生另一有趣畫面，雙方球員相撞倒地，南區原獲界外球，球證潘晉傑讓軍醫入場治理球員後，東方欲開出界外球，球證隨即暫停比賽數秒，疑在與球證團隊溝通後再指示南區開波。

巴科爾先開紀錄。（袁志浩攝）

南區50分鐘由陳凱柏取代李嘉耀踢右閘，1分鐘後即被賓紀文於該位置力壓陳凱柏頭槌二傳，造就巴科爾頂入成1：0。

南區雖然於66分鐘憑基哥利勁射追近，但74分鐘這位中鋒防守角球時在前柱疑遭費利蒲薩推撞而漏頂，結果米祖域接應梁冠聰的長傳撞入，VAR覆檢後維持入球有效。最終東方贏2：1，以15戰33分升上次席，僅落後榜首大埔兩分。

基哥利疑被推撞後漏頂。（袁志浩攝）

南區除了於各項賽事錄得三連敗，15場聯賽後僅贏過3場，領隊貝可泓去仗在足總盃不敵港會出局後，曾稱「足球比賽未能入球，就沒有辦法取勝」，引起球迷熱議。

然而球隊今場已取得入球，卻仍無法取勝，他認為球隊解圍質素一般，給予對手太多角球機會，「又是輸死球，我們賽前已知東方死球能力強，有信心生波可做好防守，但最終結果仍是一樣。」

雖然南區擁有港將艾華、史提芬彭利拿，亦有外援如佐佐木周、積遜、基哥利、亞哥斯達，各人皆有一定進攻能力，但南區今季港超僅攻入19球，只有攻入12球的港會比他們更低。

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南區領隊貝可泓。（袁志浩攝）

貝可泓指球隊攻力「有點阻滯」，「全隊也同意，我們欠缺一個死球專家，如東方有梁冠聰。近數場比賽我們有不同的死球機會，但落點質素不穩定，球員們努力嘗試，但仍未有人能把這角色做好。」

「死球是足球贏波、入波的關鍵環節，我們跟大埔、東方相比，這方面偏弱。」他提到南區過往曾有鞠盈智與陸志豪等死球專家，前者仍在球隊擔任教練，但已停操多時，暫無計劃復出。

南區錄得三連敗。（袁志浩攝）

南區暫於聯賽排第6，足總盃、銀牌已八強止步，但菁英盃小組兩戰全勝排榜首。貝可泓承認成績上屬「失望」，但強調過程中球隊展示出競爭性，比賽並非一面倒，面對強隊也有機會取分，「老闆明白球隊難有很大轉變，希望球隊盡力做好餘下比賽，不要放棄，不要踢得難睇，要有鬥志。」

曾帶領南區贏得菁英盃、現球隊技術總監的鄭兆聰今仗亦是座上客，對於他會否重執教鞭，或南區會否另聘新帥，貝可泓指要再研究，「暫時今季內不會倉促做決定，要搵一位好適合、有變化的人。」