港足與NIKE延續合作至2035年　承諾波衫回應市場需求　增購買途徑

足總今日公布，與運動品牌NIKE延續合作夥伴關係延續至2035年。港足男子隊成員葉鴻輝和陳肇鈞、女足成員蘇鎧霖與冼仲意、以及U17成員張堯軒和封天詠出席簽約儀式，葉鴻輝相信，延續合作夥伴關係可讓更多現役和青少年球員專注投入足球。

足總亦表示，未來將增加港隊波衫貨量，以符合市場需求。



足總在新聞發布會上提到，NIKE的贊助與支持將會大增（substantial increase），以進一步推動本地足球發展，包括讓港足參與更多海外訓練和比賽，繼續提升水平。他們亦承諾，球迷最關注的港隊波衫，貨量會符合市場需求。

足總主席霍啟山（右）與NIKE（中國）有限公司體育市場副總裁胡冰（左）簽約。 （袁志浩攝）

港足男子隊成員葉鴻輝（左三）和陳肇鈞（右三）、女足成員蘇鎧霖（右二）與冼仲意（左二）、以及U17成員張堯軒（右一）和封天詠（左一）出席簽約儀式。

足總指，Nike會推出全新銷售策略，除了本已有售的港足主場波衫，下半年起會公開發售作客版本、港隊風褸，並設網上商店及3個固定銷售點，詳情再作公布。

足總主席霍啟山表示：「球迷是推動足球的重要部份，今次合作的大前提是加強宣傳，並承諾（貨量）符合球迷與市場需求，相信NIKE會推出不同產品，且有更多亮點。」

足總主席霍啟山認為今次合作能回應球迷需求。（袁志浩攝）

NIKE（中國）有限公司體育市場副總裁胡冰。（袁志浩攝）

NIKE（中國）有限公司體育市場副總裁胡冰與霍啟山在會上簽定合作協議，他稱：「我們非常榮幸能繼續與足總合作，見證香港足球的成長與突破。通過創新裝備和全力支持，港隊必將在未來創造更多傳奇時刻。我們期待與港隊一起，譜寫更多動人的足球故事。」

足總亦特意邀請港足男子、女子及青年隊成員出席。（袁志浩攝）

足總特意邀請葉鴻輝、陳肇鈞、蘇鎧霖、冼仲意、張堯軒及封天詠出席記者會，葉鴻輝相信NIKE在未來十年會做得更多：「讓更多青年球員，或現役球員可更專注去投入足球。」陳肇鈞就樂見NIKE推出更多港隊產品，「多些球迷穿我們的東西，感受自己是港隊一份子，這點最重要」；他認為各方都努力包裝港足、提升至更高層次，而球員會做好本份，繼續在場上表現。

陳肇鈞（左）與葉鴻輝（右)。（袁志浩攝）

港足下月將迎來亞洲盃外圍賽第三圈首戰，於25日作客新加坡，事前會於主場友賽澳門，葉鴻輝認為此舉能讓球員再融入港隊體系，在大戰前屬「理想的選擇」，「澳門能力不高，但港隊無條件去看低任何對手，希主能讓球員重拾信心，迎戰新加坡，我們會積極備戰，任務是再打入亞洲盃決賽周」。