港丙花花職員賽後稱陳肇麒為「垃圾」　球會深夜即發聲明道歉

2024/25香港丙組聯賽（爭標組）賽事出現爭議一幕，花花在周日（2日）晚以1：6不敵駒騰的賽事結束後，一名職員出言指前港腳陳肇麒為「垃圾」引起雙方爭執，花花在同日深夜以聲明道歉，並表示由即日起終止該職員所有職務。



前港腳陳肇麒現時為丙組的駒騰效力，日前與花花比賽時遭對方職員出言侮辱。（資料圖片/袁志浩攝）

駒騰今場比賽佔盡優勢，上半場憑前港超球員楊賜麟帽子戲法，36分鐘已領先花花4：0；花花下半場追回一球，不過駒騰之後再入兩球，到72分鐘將優勢擴大至6：1。

比數較大差距下，球證沒有補時在90分鐘便吹哨完場。不過直播鏡頭突然影到，陳肇麒與前港超球員連拿度（Reinaldo De Morais Peres）有口角，雙方球員及球證走近將兩人分開，此時場邊有人大叫「唔好同啲垃圾傾偈啊喂！」之後駒騰職員極為不滿，不過花花有人道歉表示無意爭吵，事件因此未有惡化。

花花深夜道歉：已終止該職員所有職務

花花在深夜2時29分發出聲明道歉：「本場比賽賽後，球隊管理層已立刻召開會議討論相關事件，包括即時處分相關職員以及準備本道歉聲明，但期間發現相關影片於網上發佈，我們藉此機會先跟駒騰體育會、陳肇麒先生以及公衆致歉。」

花花足球會在比賽後的深夜正式道歉。（Facebook截圖）

公告續指：「事件發生於球賽完結後，有一位職員在極不專業，未能控制自身情緒下，向對方講出不恰當亦帶有侮辱性之說話，亦因此引致陳肇麒先生以及駒騰體育會職球員有所不滿，不愉快事件全因為花花其中一位職員說話而引致。」

花花又承認今場「技不如人」，並指球會一向要求要求所有職球員必須有良好品格：「發生是次不愉快事件後，球隊管理層已經向該位職員即時作出內部處分，由即日起終止該職員所有於花花足球會的職務。同時亦即時向全體職球員傳達是次管理層內部會議結果及內容！最後，本會再一次向駒騰體育會所有職球員、陳肇麒先生以及公衆致歉！」陳肇麒及駒騰則暫未有回應。

花花足球會。（花花Facebook）

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