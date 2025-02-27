足總收多個外隊賽申請　會謹慎審核：特別關注曾令人失望的主辦方

啟德體育園主場館啟用在即，已有多個演藝和體育盛事「排隊」準備舉行，今年夏天的足球表演賽檔期，競爭相當激烈。早前有傳引發「美斯失場」風波的Tatler Asia有意再辦外隊賽，足總今認收到多項申請，並透露了審核申請是會考慮兩大要素。



《01體育》早前收到消息指，目前有意在今年7月舉行足球外隊賽的，除了本地球會傑志及足總外，去年曾主辦「香港隊對國際邁阿密CF」表演賽、最終出現「美斯失場」風波的Tatler Asia，有意再主辦一場表演賽，並希望再次申請政府資助。

主辦方Tatler Asia主席兼行政總裁Michel Lamunière去年在事件後召開記者會，宣布撤回1600萬港元政府資助的申請。(梁鵬威攝）

消息人士當時指，Tatler Asia正與一間新加坡經紀公司合作，計劃在今年7月下旬邀請4支外地球隊來港，當中包括英超、西甲和意甲球隊，合演一場為期兩日的足球表演賽。

足總主席霍啟山表示，足總會特別謹慎，利用專業性去審核外隊主辦申請。（袁志浩攝）

足總主席霍啟山今日表示，足總收到很多歐洲隊申請在港踢比賽，形容是很正面的事。他強調足總審核申請時有兩點考慮，「推動及維護香港作為盛事之都，維護球迷體驗。」霍啟山特別提到，「之前有不開心的事情發生，足總會特別謹慎，利用我們的專業性去審核，令同類事件不再在香港發生。」

今年賀歲盃主辦方國際文娛管理有限公司主席金偉明（後排中），早前透露會在5月和7月在啟德體育園主辦外隊賽。（廖雁雄攝）

記者問到發生「美斯失場」風波的Tatler Asia是否較低機會通過審核，霍啟山指不評論個別個案，「我們會特別考慮主辦方舉辦比賽的能力，及在港舉辦活動的紀錄及經驗。」足總副主席徐英偉則補充：「如（主辦方）過去不能做得好，令球迷失望，我們會特別關注。」