歐聯｜利物浦被PSG全場輾壓艾利臣獨挽狂瀾　史諾神調動奇兵制勝

利物浦在歐聯16強首回合作客巴黎聖日耳門（PSG），全場捱打下，卻憑門將艾利臣9次撲救，加上後備奇兵哈維艾利洛1次射門，以1：0取勝。主將沙拿表現大失準，幸而紅軍主帥史諾再次顯露臨場調動的功架，才可創造這次神奇勝仗。



艾利臣今場表現神勇，成紅軍贏波功臣。（路透社）

PSG今仗前線兩員翼鋒「字母哥」基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）及奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé）表現非常活躍，而且兩人位置非常自由，時左時右，又會墮後協助組織，令利物浦中後場球員無所適從；PSG在開賽初段已有大量攻勢，「字母哥」更於20分鐘左腳「熨」射入網，但經VAR審核後，發現有些微越位，入球無效。

更甚的是，利物浦非常多無謂傳失，前線穆罕默德沙拿及路爾斯迪亞斯都停不到波，組織不順下，往往只能在後場大腳長傳，然後又被對手搶得皮球再續攻勢，紅軍今仗全場捱打，數據也反映現實，例如今仗的射門比率是2：27；控球比率是30%：70%；成功傳球次數更是220：630。今仗，可能是紅軍今季比賽以來最受壓的一場。

基華拉斯基利亞表現非常活躍，但多次起腳都未能射破艾利臣十指關。（路透社）

不過，PSG攻勢雖多，卻始終無法突破艾利臣的防守，無論是迪比利的近射、基華拉斯基利亞的遠射、後備兵杜爾（Desire Doue）的「熨射」，全部難逃艾利臣的十指關。該巴西門將今仗共貢獻9次撲救，他賽後被問及這場是否今季最出色的演出時，他卻說：「可能是職業生涯表現最出色的一仗。」史諾賽後亦認為他是當今球壇的最佳門將。

PSG全場有27次攻門，均未能射破利物浦大門，其中艾利臣貢獻9次撲救。（Opta）

利物浦在今屆歐聯首循環以首名晉級，曾殺退皇家馬德里、利華古遜及AC米蘭等勁旅，可是今仗卻組織乏力，主將沙拿責無旁貸，他今仗不單0射門，也沒有關鍵傳送，甚至傳到對方三份之一地帶也只得1次，而且他有幾次決定亦是超錯，球隊明明有幾次反擊組織得不錯，但他卻連正常的傳球都傳失，因此紅軍自然難以創造什麼像樣的攻勢。

不過，史諾再次展露調兵遣將的手腕，於67分鐘先後以居迪斯鍾斯及達雲紐尼斯入替迪奧高祖達及迪亞斯，鍾斯協助左路防守，紐尼斯則可憑體力與身型衝散PSG的防線；79分鐘讓遠藤航入替賴恩格雲貝治，加強防務，到86分鐘更夠膽收起沙拿，換入艾利洛。

劣勢之下，史諾再次展現出色調動。（路透社）

這些調動完全因應戰局變化而調整，例如致勝一球，正是紐尼斯先頂贏空中球，吸引了防守，再分球到右邊的艾利洛埋門，後者落場第一次觸球便建下奇功。

艾利洛攻入致勝一球，助利物浦作客擊敗PSG。（路透社）

相反，PSG卻是越換越差，後備入替的杜爾（Désiré Doué）、干卡路（Gonçalo Ramos）及艾美利（Warren Zaïre-Emery）都表現乏善足陳；PSG主帥安歷基在78分鐘便換走威脅力極大的「字母哥」，亦非明智之舉。

安歷基賽後則大嘆：「我很難對球賽有正面的想法，我們值得取勝，利物浦（今仗）踢得最好的球員是他們的門將。足球有時就是如此不公平。」PSG今仗敗北後，下周（3月11日）次回合須征戰晏菲路球場，將力圖收復失地。

面對艾利臣神勇表現，安歷基只能慨嘆「足球有時就是如此不公平」。（路透社）

歐聯16強首回合賽果（前者主場）

布魯日 對 阿士東維拉 1：3

皇家馬德里 對 馬德里體育會 2：1

燕豪芬 對 阿仙奴 1：7

多蒙特 對 里爾 1：1

飛燕諾 對 國際米蘭 0：2

拜仁慕尼黑 對 利華古遜 3：0

賓菲加 對 巴塞隆拿 0：1

巴黎聖日耳門 對 利物浦 0：1