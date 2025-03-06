歐聯｜利物浦險勝PSG球員評分　門將艾利臣獲滿分：完美門將表現

歐聯（又譯：歐冠）16強首回合，利物浦作客以1：0險勝巴黎聖日耳門。紅軍今仗被對手壓制，PSG全場27次射門，當中10次中框，全靠門將艾利臣比加（Alisson Becker）英勇表現，9次撲救助球隊取勝。



利物浦正選11個球員，除艾利臣外大多表現未如理想，就連今季狀態火熱的射手沙拿亦乏善可陳，利物浦《迴聲報》為全隊評分，獲讚「表現完美」的贏波功臣艾利臣得10分滿分，但有兩名正選只得4分，表現被評不合格。



艾利臣今場多次化解PSG攻勢，力保利物浦大門不失。（路透社）

利物浦全場被圍攻 艾利臣獨力救主

PSG此戰全場27次射門，當中3次為黃金機會（Big chances），預期入球值1.82，最終未能攻破艾利臣十指關。相比之下，預期入球值只有0.27的利物浦，只得2次射門、一次中框的絕對劣勢，以1：0取勝。

艾利臣不止左飛右撲，就連利物浦致勝的全場唯一入球，也是先由他發動攻勢傳予紐尼斯，再由烏拉圭前鋒妙傳艾利洛射入。利物浦《迴聲報》賽後給予艾利臣10分滿分，並讚揚：「面對基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）作出2次精彩撲救，也化解奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé）的攻門，讓利物浦在完半場前不需陷入落後局面。下半場相對沒那麼忙碌，但仍在後段出色地擋出杜爾（Desire Doue）射門，完美的門將表現。」

表現平平的沙拿只得5分。（路透社）

沙拿全場無建樹 兩將不合格只得4分

艾利臣外，紅軍全隊正選最高分是中堅雲迪積克（Virgil van Dijk）及右閘阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold），兩人都獲7分，其他球員則只有4至6分，包括無甚建樹的主將沙拿（Mohamed Salah），被評價「未有太大貢獻」及「罕見表現不佳一夜」而只獲5分。

至於全隊最低分，中場格雲貝治（Ryan Gravenberch）和翼鋒路爾斯迪亞斯（Luis Diaz）同得不合格的4分，兩人分別被批評「經常被對手壓制」及「進攻缺乏貢獻，防守也經常無法作出正確的選擇」。

表現不佳的路爾斯迪亞斯只得4分。（路透社）

今場紅軍靠兩位後備兵制勝，4位後備球員都獲甚高評價，有7至8分，包括攻入致勝一球的哈維艾利洛（Harvey Elliott）和交出漂亮助攻的紐尼斯（Darwin Nunez）。

《利物浦回聲報》今仗球員評分：

正選：

門將／艾利臣比卡（Alisson Becker）：10分



右閘／阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）：7分

中堅／干拿迪（Ibrahima Konaté）：6分

中堅／雲迪積克（Virgil van Dijk）：7分

左閘／安德魯羅拔臣（Andrew Robertson）：6分



中場／格雲貝治（Ryan Gravenberch）：4分

中場／阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）：5分

中場／蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）：6分





前鋒／沙拿（Mohamed Salah）：5分

前鋒／路爾斯迪亞斯（Luis Diaz）：4分

前鋒／祖達（Diogo Jota）：5分



後備：

前鋒／紐尼斯（Darwin Nunez）：8分

中場／居迪斯鍾斯（Curtis Jones）：8分

中場／遠藤航：7分

前鋒／哈維艾利洛（Harvey Elliott）：8分



艾利臣今場表現被形容為完美。（路透社）

歐聯16強首回合賽果（前者主場）

周三（5日）深夜

飛燕諾 對 國際米蘭 0：2

拜仁慕尼黑 對 利華古遜 3：0

賓菲加 對 巴塞隆拿 0：1

巴黎聖日耳門 對 利物浦 0：1



周二（4日）深夜

布魯日 對 阿士東維拉 1：3

皇家馬德里 對 馬德里體育會 2：1

燕豪芬 對 阿仙奴 1：7

多蒙特 對 里爾 1：1

