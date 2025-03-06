歐聯｜哈利卡尼梅開二度　拜仁主場3：0大勝十人應戰利華古遜

歐聯16強首回合，拜仁慕尼黑在主場以3：0大勝十人應戰的利華古遜。哈利卡尼（Harry Kane）梅開二度成拜仁贏波功臣，他賽後表示球隊近年面對利華古遜表現掙扎，形容這場勝仗是朝正確方向前進一大步。



哈利卡尼僅9分鐘便助拜仁取得領先優勢。（路透社）

利華古遜上季在德甲以不敗之姿奪冠，不過今季表現回落，聯賽被拜仁慕尼黑拋離8分。今場兩隊在歐聯狹路相逢，哈利卡尼9分鐘便以頭槌先拔頭籌。

穆斯亞拿（Jamal Musiala）在54分鐘擴大領先優勢後，利華古遜右閘洛迪梅基尼（Nordi Mukiele） 兩黃一紅被逐。拜仁多踢一人下，哈利卡尼再在75分鐘博得十二碼並親自操刀中鵠，助球隊在主場以3：0大勝。

哈利卡尼今場表現穩定而高效率，賽後獲選全場最佳球員。（路透社）

梅開二度的卡尼今場表現極高效率，全場2次命中目標的攻門都轉化為入球，因而賽後獲選最佳球員。他表示：「（球隊）向着正確方向邁出一大步。我們近年面對這個對手都表現掙扎，但我們從比賽第一分鐘開始便十分專注和拼搏。」

現時拜仁手執三球優勢，晉級形勢大好，不過卡尼認為利華古遜不會輕易言敗：「他們相信自己能扭轉局勢，（次回合）我們要以今場同樣心態應戰。」

歐聯16強首回合賽果（前者主場）

布魯日 對 阿士東維拉 1：3

皇家馬德里 對 馬德里體育會 2：1

燕豪芬 對 阿仙奴 1：7

多蒙特 對 里爾 1：1

飛燕諾 對 國際米蘭 0：2

拜仁慕尼黑 對 利華古遜 3：0

賓菲加 對 巴塞隆拿 0：1

巴黎聖日耳門 對 利物浦 0：1

