01山記｜馬鞍山昂平宛如飛機場　升降繁忙的低空消閒經濟中心

數香港低空消閒經濟發展最蓬勃的地方，可能是山上的昂平。

過去周日偕朋友半操山半行山，從馬鞍山恆安出發，經馬鞍山村路及馬鞍山郊遊徑上昂平，沿途人流暢旺，郊遊徑旁都泊滿車，不少人帶狗上山。行至昂平，宛如到訪機場，近大金鐘的空地為遙控飛機場，有人計分比賽，遠一點則是滑翔傘地域，升降頻繁。加上偶爾有遊人放風箏及航拍，昂平的天空可謂車水馬龍！



馬鞍山郊遊徑的爛地在周日變成停車場。（顏銘輝攝）

本身計劃坐巴士上錦英苑起步，但巴士中途在恆安邨遇上小車禍，撞上了小巴，只好在恆安下車行上山。為了順道操練心肺，所以上山時加點強度，在馬鞍山村路快行慢跑，希望保持每分鐘約130次的Zone 3心跳，但有些路段很斜，或者自己心雄跑快了，最高都上到心跳170左右。從山腳起計，約40分鐘行至馬鞍山村口，暫且不往鞍山探索館，沿馬路直上。

由這個位置上昂平只需約1公里，所以很多人在此泊車再行上山。（顏銘輝攝）

馬路逐漸變成碎石路，我的步速不得不慢下來，因為很多車塞住！兩架私家車慢慢地駛上狹窄的爛路，有毛孩在車內。上到礦場外脊路口的爛地空地，那兒已經變成停車場，兩旁都泊滿車，還有一些四驅車泊到很接近石級路段。山徑人多，難以加速，最後由山腳起計，行了1小時5分鐘抵達昂平。

沿馬鞍山郊遊徑上昂平。（顏銘輝攝）

昂平高原風光如畫。（顏銘輝攝）

《01山記》是記者上山採訪或行山後，以第一身寫下旅程上的所見所聞。



行到大金鐘山腳下的空地，那裏成為飛機場，擺放了多架模型飛機。我不禁駐足觀看良久，放飛機的人準備充足，豎立了一些儀器，負責控制飛機的人聽取儀器的指令，飛機由左飛往右，急轉彎又往左，不斷來回，最後有計分，看來十分專業。那兒的空中交通很繁忙，有時會有滑翔傘接近模型飛機場，那裏的人一面叫控制飛機的人小心，一面就叫滑翔傘飛遠一點。

大金鐘下的「飛機場」。（顏銘輝攝）

準備起飛！（顏銘輝攝）

離開模型飛機場後，行過一點，就是滑翔傘區域，那裏掛了告示，告訴其他人是滑翔傘的降落區域。行山人士都依指示，沒有在降落區域停留，大多留在斜坡那邊看風景拍照及看滑翔傘起飛。不過，某些位置見到有燒地的痕跡，請遊人不要在草地上生火。

從昂平起飛的滑翔傘。（顏銘輝攝）

滑翔斜升降繁忙，吸引遊人駐足觀賞。（顏銘輝攝）

滑翔斜降落地區。（顏銘輝攝）

滑翔斜降落地區。（顏銘輝攝）

見到有遊人帶了風箏上山，但沒有放出去，另外見到有至少兩人放航拍，不禁擔心假如航拍機撞上滑翔傘會發生怎樣的事故！我不禁跟友人笑言，可能假日的昂平都需要一座控制塔，指揮空中交通。

藍天白雲，大金鐘下的昂平。（顏銘輝攝）

今次穿Salomon XT-6上山，特地行上半座大金鐘試一試，覺得它表現不錯，沒有打滑。（顏銘輝攝）

在昂平閒逛40分鐘後，便趕在熱門落山時間前回去，原路折返馬鞍山村。途中見到一架消防「細搶」緩緩地駛上爛地斜路，這段路斜度高，消防車也上得吃力。落到馬鞍山村，見到還有兩架消防車及兩架救護車候命。下山後未見相關行山意外的新聞，相信沒有重大人命傷亡。

落馬鞍山郊遊徑途中，遇有一位行山人士受輕傷，由民安隊人員治理。（顏銘輝攝）

不久行到落車路，見到有消防車上山拯救。（顏銘輝攝）

行程末站造訪鞍山探索館，在礦工Cafe吃個輕便的下午茶，吃幾塊礦石曲奇，支持山徑上的補給點，同時感受山屋氣氛。礦工Cafe提供有多種咖啡飲料，食物方面，招牌礦石曲奇及腐乳饅頭以外，還有山野士多常見的豆腐花、燒賣及魚蛋。鞍山探索館近幾年愈搞愈有聲有色，成為到馬鞍山行山的必到景點。鞍山探索館不時舉辦各種山野活動，而且翻新過後，還提供宿營及露營服務。

鞍山探索館逢周五至周日營業。（顏銘輝攝）

鞍山探索館的礦工Cafe。（顏銘輝攝）

鞍山探索館的礦工Cafe。（顏銘輝攝）

鞍山探索館的礦工Cafe。（顏銘輝攝）

離開時遇不到村巴班次，與其等超過半小時，不如直接行落山，最後整個行山旅程花3小時14分完成，落到錦英苑停錶，移動時間約2小時19分。全靠上山時加強度，運動手錶告訴我這次行山有基礎訓練的效果，可以提升有氧基礎。

行落山途中，遇到上山的馬鞍山村村巴。（顏銘輝攝）

踏入3月，天氣看來愈來愈濕熱，如過去周日那樣仍有涼意同時天清氣朗的日子，真的要好好珍惜，抽到時間一定要上山走一轉！

馬鞍山昂平行山路線資料

路程：13.96公里

用時：3小時14分

步數：17816步

總爬升：537米

總下降：499米

平均心率：121次/分鐘

最大心率：175次/分鐘

燃燒的卡路里：1098大卡



馬鞍山昂平行山當日資料

日期：2025年3月9日

出發時間：下午1時

平均溫度：26度

最高溫度：32度



數據由Garmin fenix 6 ASIA Sapphire記錄

拍攝器材：手機（Samsung Galaxy s21）