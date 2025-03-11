歐聯｜利物浦大戰PSG前夕　兩主將訓練中突然初則口角繼而講手

利物浦將在周二（11日）深夜的歐聯16強次回合迎戰巴黎聖日耳門（PSG），繼而在周日深夜聯賽盃決賽對紐卡素，兩場大戰當前隊中兩大主場沙拿（Mohamed Salah）及阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）卻疑似在賽前訓練中有衝突。



一段隊內訓練影片中，兩人初則口角，繼而推撞，需要隊友將他們分開。



沙拿及阿歷山大阿諾特訓練時疑似起爭執。（Youtube截圖）

利物浦兩巨星訓練期間疑起爭執

利物浦在16強首回合作客以1：0小勝PSG，今次主場作戰，訓練時能看到一眾球員神情輕鬆。不過途中阿歷山大阿諾特似乎不滿沙拿，拍手諷刺對方，沙拿笑着走向阿歷山大阿諾特後，用手推向對方胸口，阿歷山大阿諾特則神情嚴肅地貼近沙拿的臉，口中唸唸有詞。

阿歷山大阿諾特拍手諷刺沙拿。（Youtube截圖）

旁邊數名隊友將兩人分開，身材高大的中堅干拿迪率先從後拉住沙拿，之後居迪斯鍾斯、哈維艾利洛先後擁着沙拿和阿歷山大阿諾特加以安撫。

這宗小衝突看來不會影響球隊團結，一來一眾隊友都是臉帶笑容，全程目擊的隊長雲迪積克直行直過沒有理會，顯然不當是一回事，而沙拿本人在X（前稱Twitter）分享開心訓練的照片。

比較顯眼的是夏天新加盟的基艾沙，看到兩人疑似起爭執而其他人又不太理會時，似乎有點不明所以。

基艾沙似乎有點不明所以。（Youtube截圖）

史諾：我們會主動爭勝

利物浦首回合在極被動的情況下小勝一球，主帥史諾表示今仗再次面對PSG不會保守應戰：「我們會嘗試贏下每一場比賽，我們想踢出跟上周不一樣的表現。我們（今仗）不只是想和，而是想更多地控制球權。」首回合利物浦的控球率只得29%，全場只得2次射門，唯一中龍便取得入球，相反PSG起腳多達27次，攻勢一一被守將及表現出眾的門將艾利臣盡數化解。

利物浦今周除要面對這場歐聯大戰外，周日深夜12時30分還會跟紐卡素在聯賽盃決賽相遇。

史諾表示利物浦今場會主動爭勝。（路透社）

歐聯16強次回合賽程（前者主場）

周二（3月11日）深夜

1時45分

巴塞隆拿 對 賓菲加（首回合巴塞隆拿1：0賓菲加）



4時

利華古遜 對 拜仁慕尼黑（首回合利華古遜0：3拜仁慕尼黑）

國際米蘭 對 飛燕諾（首回合國際米蘭2：0飛燕諾）

利物浦 對 巴黎聖日耳門（首回合利物浦1：0巴黎聖日耳門）



周三（3月12日）深夜

1時45分

里爾 對 多蒙特（首回合1：1）



4時

阿士東維拉 對 布魯日（首回合阿士東維拉3：1布魯日）

阿仙奴 對 燕豪芬（首回合阿仙奴7：1燕豪芬）

馬德里體育會 對 皇家馬德里（首回合馬德里體育會1：2皇家馬德里）

