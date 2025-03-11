歐聯16強賽程｜利華古遜核心華迪斯無緣鬥拜仁　利物浦PSG爭出線

利華古遜進攻核心科利安華迪斯（Florian Wirtz），在早前0：2不敵雲達不來梅的德甲比賽中受傷，無緣周二（11日）深夜主場對拜仁慕尼黑的歐聯16強次合回賽事。他們首回合以0：3大敗，今仗本應力爭反勝晉級，如今失去一員大將，要達成這項任務定必更加困難。



周六對雲達不來梅一役，下半場入替的華迪斯在59分鐘因傷退下火線。利華古遜確認他右腳踝內側韌帶受傷，將缺陣數周，無緣在歐聯16強面對拜仁的大戰中上陣。

華迪斯受傷缺陣，對利華古遜在歐聯爭晉級帶來打擊。（路透社）

利華古遜核心華迪斯無緣鬥拜仁

首回合賽事利華古遜以0：3大敗予拜仁慕尼黑，今仗還失去華迪斯這位進攻核心，不過主帥沙比阿朗素認為，這正是證明球隊好機會：「我們都知道他有多重要，但我們會解決（這個問題）。明天我們會為他而戰，這樣當他復出時，便能繼續踢今季的歐聯賽事。」

拜仁的哈利卡尼也認為，對利華古遜一仗不能掉以輕心，上月兩隊在德甲交鋒時以0：0打成平手，該仗拜仁只有兩次攻門：「我認為利華古遜會在聯賽對我們時一樣搶攻。他們必須贏下今仗，我們要為此做好準備。」

哈利卡尼認為球隊不能掉以輕心。（路透社）

歐聯16強次回合賽程（前者主場）

周二（3月11日）深夜

1時45分

巴塞隆拿 對 賓菲加（首回合巴塞隆拿1：0賓菲加）



4時

利華古遜 對 拜仁慕尼黑（首回合利華古遜0：3拜仁慕尼黑）

國際米蘭 對 飛燕諾（首回合國際米蘭2：0飛燕諾）

利物浦 對 巴黎聖日耳門（首回合利物浦1：0巴黎聖日耳門）



周三（3月12日）深夜

1時45分

里爾 對 多蒙特（首回合1：1）



4時

阿士東維拉 對 布魯日（首回合阿士東維拉3：1布魯日）

阿仙奴 對 燕豪芬（首回合阿仙奴7：1燕豪芬）

馬德里體育會 對 皇家馬德里（首回合馬德里體育會1：2皇家馬德里）

