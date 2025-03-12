歐聯｜利物浦16強出局 互射12碼不敵巴黎聖日耳門
撰文：蕭通
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歐聯周二（3月11日）舉行16強次回合賽事，利物浦於法定90分鐘以０：1敗於巴黎聖日耳門（PSG），但因利物浦首回合以1：０領先，雙方需加時作賽，但雙方仍未改寫比數，需以互射12碼分勝負，結果由PSG以4：1出線八強。
於上半場12分鐘，奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé）為PSG先開紀錄，兩軍之後再無進帳。於互射12碼階段，沙拿（Mohamed Salah）在首輪射入後，達雲紐尼斯（Darwin Nunez）及居迪斯鍾斯（Curtis Jones）均失手。
同日晉級的還有：巴塞隆拿、拜仁慕尼黑、國際米蘭。其餘4場16強次回合賽事翌日舉行。
同日其他歐聯賽事結果
巴塞隆拿 3：1 賓菲加
利華古遜０：2 拜仁慕尼黑
國際米蘭 2：1 飛燕諾
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