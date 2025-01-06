啟德體育園｜七欖南看台移主場館變室內版　避免日曬雨淋球迷期待

啟德體育園主場館今日（5日）首度舉行測試賽，上演大專七人欖球賽決賽日，為今年三月的香港國際七人欖球賽做準備，場內不斷出現香港七欖的字句。國際知名的香港七欖南看台，將由香港大球場移至啟德，更有機會由室外變室內，球迷都十分期待「室內南看台」。



啟德主場館首度舉行測試賽。（趙子晉攝）

繼青年運動場及體藝館後，可以容納5萬人的啟德主場館今日舉行測試賽，正如其他測試賽一樣，宋皇臺港鐵站從月台至出口，也有不同的標示，指示市民如何前往啟德主場館，沿途不少市民與新落成的場館「打卡」。

啟德主場館內每個座位都設有冷氣出風口。（夏家朗攝）

啟德主場館今日以大專七人欖球賽作測試賽，即使賽事由早上11時開賽，主場館的天幕全日關上，主場館變成室內場，毋須擔心空氣流通的問題，場館內設有冷氣，各個座位的下方皆有出風口，以今日天氣稍涼來說，若「坐定定」觀看球賽，涼風從腳邊吹出，未免有點寒意。啟德主場館的冷氣充足，不少場館內的觀眾都需要添衣，城大球員麥季聰直言場館有點涼，球員們亦穿上大褸保暖。

不少球迷都添衣保暖。（夏家朗攝）

香港大球場的南看台，是香港七欖的一道獨特風景，南看台除了有汗水、酒精，更時有雨水，無論天氣如何，都不會熄滅南看台球迷們的熱情。今年賽事移師啟德主場館，南看台的球迷不需再受風吹雨大，可以舒舒服服地享受球賽。

啟德主場館南看台後有落地的玻璃幕牆。（夏家朗攝）

過去多次入場觀看香港七欖的欖球迷Sarah、阿軒與Josh，異口同聲期待「室內南看台」，「有天幕一定比大球場好，始終三月天氣較熱，有冷氣下睇波一定更舒服，而啟德南看台的座位比大球場多，相信氣氛更佳，就算遇上天雨也可以繼續睇波，毋須疏散。」南看台氣氛一流外，它亦有「獨有的」氣味，混雜了汗水、酒精、嘔吐物，啟德或難逃相同的命運，他們對啟德的通風系統有信心，笑指「異味也是無可避免」。

此外，啟德主場館座位與座位之間較大球場闊落，更方便觀眾出入，而啟德場館頂部設有鏡頭，可以捕捉現場更多不同的角度，在洗手間、交通等配套上，啟德也是比大球場佔優。

球迷Sarah、阿軒、Josh。（由左至右）（趙子晉攝）

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現階段的啟德主場館非無懈可擊，儘管公共交通工具的指示充足，但Sarah認為啟德不太方便自駕或乘搭的士到訪，「若果錯過的士落客點的話，就很難找到進入主場館的路線，加上不少地方仍未開放，需要返回青年運動場再入場，這方面難免影響整體體驗。」