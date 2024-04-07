七人欖球賽｜姚錦成終極告別再灑淚　感激球迷：讓華人發光發亮

由2022說到2024年，香港七人欖球隊名將姚錦成在香港大球場完成最後一舞，「成哥」賽後繞場一周，與球迷一同狂歡，無論是飲啤酒、自拍、簽名，他亦有求必應。

姚錦成賽後在傳媒面前再度灑淚，至今未能接受退役的事實，表示十分不捨，同時慶幸自己多年的堅持沒有白費。



姚錦成以銀劍錦標結束球員生涯。（廖雁雄攝）

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36歲的老將姚錦成以勝仗告別港隊及大球場，「成哥」在領獎後，與隊友們在大球場繞場一周，無論是飲啤酒、自拍、簽名，他都有求必應，逐一回應球迷要求，與球迷狂歡一番，亦兌現好好答謝球迷的承諾。姚錦成約45分鐘才完成繞場一周，再接受大量的傳媒訪問。

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姚錦成與房傑鋒狂歡慶祝。（廖雁雄攝）

姚錦成在大球場落淚已非首次，「成哥」面對傳媒，被問及有何感受時，已經忍不住眼中的眼淚，「好感觸，今次真的可以圓滿落幕，其實我好不捨、好不捨。之前講過好多次最後一次，想說聲對不起。」

姚錦成的眼淚，是感謝的眼淚，再次感激各界多年對他的支持，「沒有觀眾，我不會有如此好的表現，他們給我繼續打欖球的動力，讓華人可以在欖球界發光發亮。」

面對傳媒，眼淺的姚錦成再度灑淚。（趙子晉攝）

姚錦成當然是香港欖球的華將代表人物之一，不少後輩因他接觸欖球，他希望日後繼續發揮影響力，吸引更多華將打欖球，「好開心（成為本地華將代表人物），證明多年堅持沒有白費，堅持就是為了（港隊）隊中有更多華將，希望新一代認為『華人都可以打欖球』，港隊中有華將才可培育更多華將。」

姚錦成今次穿上代表初心的16號球衣，因為他在2004年7月16日上欖球暑期班，接觸到「五虎將」之一的袁健濠，自此「16」就成為姚錦成的「Lucky Number」。

姚錦成手持紀念牌留念。（趙子晉攝）

姚錦成未來將繼續留在隊中，但不會出賽，即6月的奧運資格賽都不會參加，繼續協助後輩們成長，未來將會投身欖球推廣的工作。不過，成哥坦言對未來暫未有實質計劃，「其實現時都未接受到（退役的事實），如何淡出、何時開始新工作都是未知數，現時什麼計劃都未有，我只想好好享受在球場的時刻，到完場一刻我都不覺得是完結。」

脫下球員身份後，姚錦成笑言打了14年七欖都有初體驗，「從未試過賽後飲啤酒，以往會顧慮有比賽，如今可以放肆飲啤酒。」

姚錦成與隊友齊拍威水相。（趙子晉攝）

另外，新西蘭男、女子隊分別殺入決賽，擊敗法國及美國，成功衛冕。

新西蘭男、女子隊順利衛冕。（廖雁雄攝）