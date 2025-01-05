啟德體育園｜主場館首演測試賽　七欖球員讚不絕口：媲美英超球場

大專七人欖球賽決賽日，由京士柏球場移師啟德體育園主場館，同時為這個可容納5萬人的場館首度進行測試賽。曾經在香港大球場出戰國際七人欖球賽的麥季聰，今次以城市大學的球員身份在新場館亮相，他盛讚啟德主場館可媲美曼聯的奧脫福球場。



啟德主場館首度舉行測試賽。（趙子晉攝）

繼青年運動場及體藝館後，可以容納5萬人的啟德主場館亦進行測試賽，今日上演大專七人欖球賽，由今早11時起開賽，至黃昏6時半左右完成賽事，分別由香港浸會大學及香港城市大學稱霸男、女子組，大會賽後公布共有10200名觀眾入場，在兩場決賽前後，共有近7000人在場內，每當有球隊達陣時，球迷隨即報以歡呼聲，氣氛不俗。

大會公布今日最高峰有近7000人在場內觀戰。（夏家朗攝）

城大在男子組四強擊敗理工大學後，與浸會大學爭冠軍，染上一頭金髮、代表城大的麥季聰在場內十分易認。即使這名港隊代表坐鎮下，未能助城大稱霸，城大以一記達陣加加踢建功領先，惜浸大達陣連下兩城，以10：7反勝，最後一年打大專的麥季聰未能奪冠而回留憾，「失望點都有少少，最後一年想贏冠軍，但輸都無辦法」。

麥季聰最後一年代表城市大學出戰大專盃。（夏家朗攝）

2022年，麥季聰曾經代表港隊在香港大球場出戰國際七人欖球賽，如今又在啟德主場館登場，阿聰盛讚啟德的新場館，雖然氣氛稍遜大球場，無論在草地及其他設施方面，也比大球場優勝，「（啟德主場館）球場好靚，始終今日不算太多球迷進場，相信香港七欖整個場館坐滿時，一定更加震撼。（啟德）場地可能較新，草面比大球場更好，大球場部分位置有凹位。設施也是啟德較優勝，更衣室夠大，又可以浸冰浴，每個球員都有各自的位置，就像英超球場一樣，每個球員都有一個鈎掛衫。」

（夏家朗攝）

（夏家朗攝）

麥季聰更笑言，啟德主場館可媲美英超球場，「新場與我想像分別不大，感覺有點像奧脫福（曼聯主場）。」以往七欖賽事也需要日灑雨淋，啟德主場館的天幕今日全日緊閉，阿聰坦言場館內的冷氣有點涼，或許在好天氣時打開天幕會更好。

（夏家朗攝）

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啟德主場館剛落成不久，各項設施也是新簇簇，代表中文大學的鄧穎哲同樣認為啟德新場與英超球場有得揮，「以往我們在京士柏（球場）作賽時，沒有獨立空間與教練討論戰術，如今我們在啟德各隊都有更衣室，更方便球隊之間溝通。我曾經造訪晏菲路（利物浦主場），（啟德）感覺上的規模差不多，設施更加新淨，兩個場館平分秋色。」

由京士柏球場移師啟德體育園主場館，代表職訓局的二年級生陳冠林坦言，難得在如此宏偉的球場出戰，難免緊張，而且空間感比其他球場大，需時適應，他卻認為場館的天幕關上後，令場內有點侷促，而且熱身空間不太足夠，但總括而言也是一次寶貴的經驗。