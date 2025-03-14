歐霸｜曼聯攻守漸具隊形　阿莫林戰術適量妥協　「我也開始學習」

聯賽排第14、足總盃剛出局，曼聯今季唯一的目標，就是歐霸盃；還好眾將在歐霸16強次回合踢出可能是今季最佳的一仗，隊長般奴費南迪斯更大演帽子戲法，帶領「紅魔鬼」以4：1大破來訪的皇家蘇斯達，兩回合贏5：2晉級，8強將面對法甲的里昂。



曼聯主帥阿莫林幾個月以來一直堅持三後衛陣式，無論戰績如何，都沒有改變初心，未計今場，近5仗雖然只得1勝4和（足總盃互射12碼不敵富咸），但戰況上確有點進步，他開始找到怎樣用好現有陣容的方法。

卡斯米路（左）夥拍般奴負責曼聯中場中路。（Getty Images）

連同今場在內，近3場中場中路的配搭是般奴夥拍卡斯米路，前者主攻，後者主守，而卡斯米路另一個責任是放長傳，讓前場速度最快的加拿祖打反擊；中鋒凱倫雖然腳頭無靈，但勝在勤力且有身型，在最前點做橋頭堡；前線3人中，約舒亞舒克斯最常回後，以其視野及傳球能力協助組織，而左路從後掩上的職責，則交給冬窗簽入的柏德列多古（Patrick Dorgu）。由於防線多人稱傷，阿莫林起用了18歲的艾登希雲（Ayden Heaven）及馬沙拉奧擔任左右中堅，卻意外地提升了防線整體速度。這一系列變動，令曼聯的攻守漸具隊形。

不過，曼聯今仗開賽僅10分鐘便迎來巨大挑戰，中堅馬菲斯迪歷特攔截傳中球時，經VAR覆檢判罰他侵犯了奧耶沙巴爾，被罰12碼；奧耶沙巴爾主射中鵠，皇蘇領先1：0。

曼聯落後下，眾將沒有慌亂，繼續依照部署比賽，卡斯米路一記絕妙長傳，般奴突破越位橫傳與小禁區附近的凱倫，後者起腳時被踢跌，這次輪到主隊獲得12碼。般奴一蹴而就，曼聯僅用了6分鐘便閃電扳平。

般奴近期腳風不俗，今仗更大演帽子戲法。（Getty Images）

「紅魔鬼」及後繼續壓着皇蘇來攻，左翼衛多古非常活躍，頻頻殺上前助攻，易邊後僅5分鐘他在禁區內博得犯規，般奴再射入一記12碼，助球隊領先至2：1；這球也是般奴在歐霸射入的第10個極刑，繼續刷新自己保持的歐霸射入最多12碼的紀錄。

阿莫林起用多古（右）作左翼衛，表現活躍的他博得皇蘇守將艾蘭保路（左）後備入替7分鐘即領紅牌。（Getty Images）

皇蘇越踢越急，全軍壓上，冷不防曼聯施展快速反擊，戰至63分鐘又是多古接應長傳突破，皇蘇守將艾蘭保路（Jon Aramburu）情急踢跌他，換來一面紅牌，上陣只得7分鐘便退場。此時局勢已一面倒，般奴在87分鐘接應加拿祖妙傳射入，完成帽子戲法，加上右翼衛達洛治補時階段錦上添花，湊成4：1大捷。

曼聯大勝一場兼保持衝擊歐霸冠軍希望，阿莫林笑逐顏開。（Getty Images）

曼聯近兩仗發揮出色，跟阿莫林作出適量妥協不無關係，他不再堅持前場逼搶，也因應了球員的特性來制定戰術，而不是硬要球員來遷就自己的理念，他賽後說：「我也開始學習如何使用球員，就像卡斯米路。選擇變少，我們嘗試讓球員踢回他最擅長的位置，這對球隊有很幫助。」他又補充：「球員們有更大的自由度，在西班牙（對皇蘇的首回合），我們嘗試利用加拿祖的速度在右邊進襲，他表現得很好，或許比他在左邊時更好。」

阿莫林強調自己仍在學習中，如果他學得夠快的話，確實也不能抹煞曼聯捧走今季歐霸盃的機會。