英超｜加利尼維利批曼聯陣容不濟：中前場球員無速度前鋒無良將

曼聯主管足球部的新股東拉傑夫（Sir Jim Ratcliffe）上任一周年接受傳媒訪問，談到球會內部近期遇上不少問題，包括財困、球員、人事變動等等，還開名指安東尼、奧拿拿等球員「不夠好，而且可能人工過高」。



紅魔名宿兼前隊長加利尼維利（Gary Neville）日前便批評曼聯現今陣容不濟（really poor squad），更直指中前場球員「跑得慢、唔夠快」，正好呼應拉傑夫認為曼聯球員不夠好的抱怨。



拉傑夫接受英國媒體訪問，談及曼聯近期不同內部問題。（Getty Images）

加利尼維利認同阿莫林「史上最差曼聯」評價

曼聯去年10月辭退前任領隊坦赫格（Erik Ten Hag）並改聘新帥阿莫林（Ruben Amorim），但換帥後戰績未見起色，聯賽仍排第14位跟坦赫格離任時相同。對此拉傑夫認為阿莫林戰績受球隊傷兵影響，認為他在此情況下已做得很好。拉傑夫也提及曼聯現時「部分球員不夠好，而且可能人工過高」，當中包括安東尼、卡斯米路、奧拿拿、凱倫及查頓辛祖，但表示簽下他們是之前的決定。

加利尼維利在天空體育節目中直指曼聯目前陣容不濟，需要在夏天收購大量球員：「我認為球會會在夏天支持阿莫林，提供資金讓他改善陣容。」他又提到阿莫林早前指這支曼聯是隊史最差的發言：「我認為確實如此，雖然近年球會斥重金買人，但這支球隊需要重建。」

加利尼維利批評曼聯陣容不濟。（Getty Images）

「曼聯中前場唔夠快」

香港球迷時常取笑加利尼維利「無速度、唔夠快」，可如今連他也批評曼聯球員跑得慢：「球隊中前場缺乏速度，特別是翼衛簡直令人難以置信。我們中場有約舒亞舒克斯、加拿祖、基斯甸艾歷臣、卡斯米路和般奴費南迪斯，他們都不是最快的球員，兩名閘衛或翼衛也無法憑速度創造空間。」

他直指曼聯前線人腳毫無選擇，批評前鋒凱倫缺乏入球能力：「過去10年唯一在前場取得成功的教頭是雲高爾，其餘主帥來到時都很有野心，想踢前場壓逼，但最終都只能在己方禁區前踢低位防守反擊，這點必須作出改變。」

凱倫（左）與約舒亞舒克斯近期輪流擔任中鋒，但曼聯進攻力未有改善。（Getty Images）

舒克斯「不夠好」落選荷蘭國家隊

曼聯人腳不佳，還能體現在另一則新聞上。荷蘭國家隊日前公布歐國聯最新25人大軍名單，曼聯的舒克斯不在其中。荷蘭主帥朗奴高文解釋：「因為我覺得他目前還不夠好，特別是他轉身前的觀察或傳球不時出錯。」

曼聯今季進攻乏力，前鋒凱倫已連續13輪英超沒有入球，對上一次入球已是12月初，23次英超上陣僅入2球；舒克斯近期開始受阿莫林重用，近4輪英超都為正選上陣，但已經15場聯賽未有進帳，歐霸及足總盃則都有入球。舒克斯作為曼聯主力前鋒，卻被國家隊主帥明言「不夠好」而棄用，已說明曼聯目前的一大問題。