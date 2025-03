英超｜拉傑夫稱曼聯必須節流否則年底無晒錢　為兩大決策失誤致歉

曼聯今季成績一落千丈,主管球會足球部的新股東拉傑夫(Sir Jim Ratcliffe)上任一周年接受傳媒訪問,談到球會內部各種問題,開名談及「部分球員不夠好,而且可能人工過高」,當中包括查頓辛祖、安東尼、卡斯米路及奧拿拿。對於上任以來不斷推出節流措施導致怨聲載道,他揚言那是必須要做的事,「否則我們到2025年底便會無晒錢」(We will be out of money by the end of 2025)。



轉會失策是他上任前遺留下來的問題,但他承認留任坦赫格以至聘用並在5個月內辭退體育總監安斯禾夫都是錯誤,並公開道歉。現任教頭阿莫林(Ruben Amorim)上任至今曼聯表現無起色,聯賽仍排第14位跟坦赫格離任時相同,拉傑夫大讚阿莫林是個好教練,在球隊困難情況下已發揮理想,相信對方會在曼聯執教一段長時間。



拉傑夫在訪問中提到曼聯近期不少狀況。(Getty Images)

部分球員不夠好兼人工過高

拉傑夫在訪問中提到,有些球員不夠好而且「可能薪酬過高」:「安東尼、卡斯米路、奧拿拿、凱倫、辛祖。這些都是之前收購的球員,不管我們喜歡與否都必須接受並處理。」他抱怨,辛祖已外借車路士,而且曼聯尚要負擔一半人工,但球會仍要為他支付1700萬英鎊轉會費「尾數」。

近期曼聯各種節流措施頻繁被媒體報道,他表示球會已經連續7年支出大於收入:「我已為曼聯投入3億美元(約2.33億英鎊),但如果我們不減少支出,球會資金便會2025年底耗盡。我們正在進行變革,這是一個令人不舒服且具有破壞性的時期,我確實很同情球迷。」

拉傑夫大讚阿莫林。(路透社)

為兩個人事決策失誤致歉

談到之前留下前任主帥坦赫格,及在短期內任命及辭退體育總監丹安斯禾夫(Dan Ashworth),他承認這兩個是錯誤決定,並為此道歉,並解釋安斯禾夫的作風,與整個管理層格格不入,欠缺化學作用。「我同意坦赫格及丹安斯禾夫的決定都是錯誤……我接受並為此道歉。」

拉傑夫稱,他們難以憑球隊上一季的成績來決定坦赫格團隊的表現,「3個月後,我們決定失誤愈來愈明顯,我認為我們已作出糾正,目前已處於一個非常不同的位置。」力撐去年11月上任的新帥阿莫林:「看着他能用的陣容,有很長的傷兵名單,老實說我覺得他做得很好。」

曼聯現在僅排英超第14,與坦赫格離任時相同,阿莫林仍獲拉傑夫大讚:「我認為阿莫林是位出色的少帥,我真的這麼覺得,我覺得他會在這裏執教一段長時間。」