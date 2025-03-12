英超｜曼聯公布斥資20億英鎊　建可容10萬人新主場　全英最大

英超球隊曼聯3月11日宣布，計劃在現時的奧脫福球場（Old Trafford）旁邊，斥資20億英鎊興建可容納逾10萬名觀眾的新場館，將成為英國最大體育場，預計將在5年內完工。曼聯現有的奧脫福球場在1910年投入使用，已為紅魔鬼服務115年。英國BBC報道，現有主場將在工程期間繼續使用，至完工後很可能會被拆除。



圖為2025年3月11日，曼聯公布新球場設計效果圖。（United stadium Manchester United/Handout via REUTERS）

圖為2025年3月11日，曼聯公布新球場設計效果圖。（United stadium Manchester United/Handout via REUTERS）

座位10.4萬個於歐洲僅次巴塞 傘狀設計可集雨

曼聯11日在倫敦公布新球場的傘狀設計，總座位數將達到104,000個，是歐洲第二大體育場，僅次於巴塞隆拿擁有105,000個座位的主場魯營（Camp Nou）。新球場最高的桅桿將達到200米，超過曼徹斯特市內目前以169米稱冠的最高建築比Beetham Tower。

該設計來自建築師樓Foster+Partners，執行主席、著名建築師Norman Foster在聲明中稱，該項目肯定是當今世界上最令人興奮的項目之一，場館由巨型傘狀結構包圍，可以收集能源和雨水，並遮蔭一個面積是特拉法加廣場（Trafalgar Square）兩倍的新公共場所。

圖為2025年3月11日，曼聯公布新球場設計效果圖。（United stadium Manchester United/Handout via REUTERS）

圖為2025年3月11日，曼聯公布新球場設計效果圖。（United stadium Manchester United/Handout via REUTERS）

Norman Foster：利用曼徹斯特運河網絡運輸組件

Norman Foster又樂觀表示，可以利用該地區的運河網絡加快建設進程。「通常建造一座體育場需要10年時間，我們將時間縮短了一半」，他表示，透過利用預製組件，以及利用曼徹斯特的運河網絡運輸160個組件。

曼聯表示，該項目可創造多達92,000個新職位，並將建造17,000套住宅，每年為英國經濟帶來額外73億英鎊收入。

2006年起未大幅翻新 奧脫福球場漏水有老鼠

新場館將成為奧脫福地區全面改造計劃的一部分，英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）表示政府支持該計劃。奧脫福球場自2006年以來未有大規模翻新，這座擁有74,879個座位的球場，近年因漏水及發現老鼠等問題備受批評。