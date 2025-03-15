轉會｜車路士截曼聯糊購士砵亭17歲新星　曾獲前教練大讚似沙卡

英國BBC及天空體育表示，車路士準備以約4000萬英鎊轉會費，簽下士砵亭17歲新星基奧雲尼昆達（Geovany Quenda），雙方簽約7年，不過會在2026年夏天才正式加盟。

之前曾傳出昆達會加盟曼聯，與今季從士砵亭轉往執教紅魔鬼的阿莫林（Ruben Amorim）重聚，不過如今卻被車路士「截糊」。



英國媒體盛傳車路士即將簽入士砵亭新星基奧雲尼昆達。（Getty Images）

昆達出身士砵亭青訓，上季被提拔至B隊即U23，到今季升上一隊並成為球隊主力，能出任左右翼衛或翼鋒，受到時任主帥阿莫林稱讚，也出戰了今季所有聯賽及歐聯賽事。因此阿莫林在去年11月執教曼聯後，也曾傳出昆達或會跟隨阿莫林加盟紅魔鬼。

天空體育表示，儘管有其他球隊對昆達有興趣，不過這位葡萄牙球員受車路士的未來計劃及視野吸引，最後選擇前往史丹福橋，今次轉會也將圓他的英超夢。

昆達獲前教練盛讚可與布卡約沙卡相比。（路透社）

去年11月，天空體育訪問曾與昆達共事的前士砵亭青訓教練Fabio Roque，他以阿仙奴核心布卡約沙卡（Bukayo Saka）作比較：「昆達在防守時對自己要求很高，會快速逼近對手，為隊友贏得球權。這讓我想起初出道還是後衛的沙卡。」

他續稱昆達是訓練過的球員中最特別一人：「他能在足球歷史留下獨特印記，或會跟耶馬（Lamine Yamal）及艾斯迪禾韋利安（Estevao Willian）成為同樣在2007年出生的球員中最出色一批。」