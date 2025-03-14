歐霸盃、歐協聯8強誕生　一文睇球隊及賽程　曼聯對法甲昔日冠軍

歐霸盃及歐協聯16強賽事已全部完成，當中，有份參賽的英超球隊都順利晉級。

歐霸盃方面，曼聯在8強會對法甲傳統勁旅里昂，而熱刺則要對德甲的法蘭克福，由於兩隊分處上、下線，要一直晉級到決賽才有機會碰頭。

歐協聯方面，車路士會對波蘭的歷基亞；有曼聯借將安東尼大勇的貝迪斯則會鬥積基朗尼亞。歐霸和歐協聯的8強都會在4月11及18日舉行。



歐霸盃8強對賽名單：

格拉斯哥流浪（蘇超） Vs 畢爾包（西甲）

里昂（法甲） Vs 曼聯（英超）

熱刺（英超） Vs 法蘭克福（德甲）

波杜基林特（挪超） Vs 拉素（意甲）

歐霸盃8強比賽日期及賽程（香港時間/左邊為主場球隊）：

首回合：4月11日

凌晨0:45 波杜基林特（挪超） Vs 拉素（意甲）

凌晨3:00 里昂（法甲） Vs 曼聯（英超）

凌晨3:00 熱刺（英超） Vs 法蘭克福（德甲）

凌晨3:00 格拉斯哥流浪（蘇超） Vs 畢爾包（西甲）

次回合：4月18日

凌晨3:00 畢爾包（西甲） Vs 格拉斯哥流浪（蘇超）

凌晨3:00 曼聯（英超） Vs 里昂（法甲）

凌晨3:00 法蘭克福（德甲） Vs 熱刺（英超）

凌晨3:00 拉素（意甲） Vs 波杜基林特（挪超）

歐協聯8強對賽名單：

貝迪斯（西甲） Vs 積基朗尼亞（波蘭甲）

施捷（斯洛文尼亞甲） Vs 費倫天拿（意甲）

歷基亞（波蘭甲）） Vs 車路士（英超

佐加頓斯（瑞典超） Vs 維也納迅速（奧地利超）

歐協聯8強比賽日期及賽程（香港時間/左邊為主場球隊）：

首回合：4月11日

凌晨0:45 歷基亞（波蘭甲） Vs 車路士（英超）

凌晨3:00 貝迪斯（西甲） Vs 積基朗尼亞（波蘭甲）

凌晨3:00 施捷（斯洛文尼亞甲） Vs 費倫天拿（意甲）

凌晨3:00 佐加頓斯（瑞典超） Vs 維也納迅速（奧地利超）

次回合：4月18日

凌晨0:45 積基朗尼亞（波蘭甲） Vs 貝迪斯（西甲）

凌晨0:45 費倫天拿（意甲） Vs 施捷（斯洛文尼亞甲）

凌晨3:00 維也納迅速（奧地利超） Vs 佐加頓斯（瑞典超）

凌晨3:00 車路士（英超） Vs 歷基亞（波蘭甲）