歐霸盃、歐協聯8強誕生　一文睇球隊及賽程　曼聯對法甲昔日冠軍

歐霸盃及歐協聯16強賽事已全部完成,當中,有份參賽的英超球隊都順利晉級。

歐霸盃方面,曼聯在8強會對法甲傳統勁旅里昂,而熱刺則要對德甲的法蘭克福,由於兩隊分處上、下線,要一直晉級到決賽才有機會碰頭。

歐協聯方面,車路士會對波蘭的歷基亞;有曼聯借將安東尼大勇的貝迪斯則會鬥積基朗尼亞。歐霸和歐協聯的8強都會在4月11及18日舉行。



歐霸盃8強對賽名單:

格拉斯哥流浪(蘇超) Vs 畢爾包(西甲)

里昂(法甲) Vs 曼聯(英超)

熱刺(英超) Vs 法蘭克福(德甲)

波杜基林特(挪超) Vs 拉素(意甲)

歐霸盃8強比賽日期及賽程(香港時間/左邊為主場球隊):

首回合:4月11日

凌晨0:45 波杜基林特(挪超) Vs 拉素(意甲)

凌晨3:00 里昂(法甲) Vs 曼聯(英超)

凌晨3:00 熱刺(英超) Vs 法蘭克福(德甲)

凌晨3:00 格拉斯哥流浪(蘇超) Vs 畢爾包(西甲)

次回合:4月18日

凌晨3:00 畢爾包(西甲) Vs 格拉斯哥流浪(蘇超)

凌晨3:00 曼聯(英超) Vs 里昂(法甲)

凌晨3:00 法蘭克福(德甲) Vs 熱刺(英超)

凌晨3:00 拉素(意甲) Vs 波杜基林特(挪超)

歐協聯8強對賽名單:

貝迪斯(西甲) Vs 積基朗尼亞(波蘭甲)

施捷(斯洛文尼亞甲) Vs 費倫天拿(意甲)

歷基亞(波蘭甲)) Vs 車路士(英超

佐加頓斯(瑞典超) Vs 維也納迅速(奧地利超)

歐協聯8強比賽日期及賽程(香港時間/左邊為主場球隊):

首回合:4月11日

凌晨0:45 歷基亞(波蘭甲) Vs 車路士(英超)

凌晨3:00 貝迪斯(西甲) Vs 積基朗尼亞(波蘭甲)

凌晨3:00 施捷(斯洛文尼亞甲) Vs 費倫天拿(意甲)

凌晨3:00 佐加頓斯(瑞典超) Vs 維也納迅速(奧地利超)

次回合:4月18日

凌晨0:45 積基朗尼亞(波蘭甲) Vs 貝迪斯(西甲)

凌晨0:45 費倫天拿(意甲) Vs 施捷(斯洛文尼亞甲)

凌晨3:00 維也納迅速(奧地利超) Vs 佐加頓斯(瑞典超)

凌晨3:00 車路士(英超) Vs 歷基亞(波蘭甲)